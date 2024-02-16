تعرف على موعد عرض مسلسل جودر في رمضان 2024 علي قناة CBC، تتميز أحداث المسلسل بعمق نفسي وتطور شخصيات مثير، ما يجعل كل حلقة تترك انطباعًا عميقًا على الجمهور وتثير لديهم الفضول لمعرفة المزيد بالإضافة إلى ذلك.

يتميز المسلسل بجمالية تصوير مذهلة وأداء مميز من قبل فريق العمل المتميز، مما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة بفارغ الصبر لعشاق الدراما العربية، الذين يتوقون إلى الاستمتاع بقصة مشوقة وإنتاج ذو جودة عالية خلال شهر الصيام.

القناة الناقلة للمسلسل

سيعرض مسلسل جودر على شاشة قناة “CBC” بشكل حصري خلال شهر رمضان 2024 وتعتبر “CBC” من أهم القنوات العربية التي تقدم مسلسلات مميزة في مختلف المجالات، وتحرص على تنوع محتواها لجذب جميع الأذواق.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث “جودر” حول “جودر” (ياسر جلال)، الصياد الفقير الذي ينقلب حياته رأسًا على عقب بعد زواجه من “شهرزاد” (ياسمين رئيس) وتنقلب “شهرزاد” على “جودر” وتتهمه بقتل أخيها، ليُلقى في السجن بظلم وينجح “جودر” في الهرب من السجن ويشرع في رحلة للانتقام من “شهرزاد” ومن كل من ظلمه.

أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة “جودر” نخبة من نجوم الفن العربي، منهم:

ياسر جلال في دور “جودر”

ياسمين رئيس في دور “شهرزاد”

نور اللبنانية

جيهان الشماشرجي

تارا عماد

مايان السيد

عبدالعزيز مخيون

أحمد بدير

محمد التاجي

وفاء عامر

أيتن عامر

محمود البزاوي

فتوح أحمد

محمد علي رزق

مؤلف مسلسل جودر ومخرجه

تم تأليف “جودر” من قبل الكاتب أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري ويعتبر “عبدالمغيث” من أهم كتاب الدراما العربية، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة، مثل “الاختيار” و”البرنس” أما “خيري” فهو مخرج متميز، حقق العديد من النجاحات في مسلسلات رمضان، مثل “الكبير أوي” و”ريح المدام”.

توقعات حول المسلسل

تُعقد آمال كبيرة على مسلسل “جودر” ليكون أحد أبرز مسلسلات رمضان 2024 وتُشير التوقعات إلى أن المسلسل سيحقق نجاحًا كبيرًا، وذلك لعدة أسباب:

قصة المسلسل مُلهمة ومثيرة

أبطال المسلسل نجوم كبار لهم قاعدة جماهيرية واسعة

مؤلف المسلسل ومخرجه من أهم الأسماء في مجال الدراما العربية

يُعد من الأعمال العربية المُنتظرة في رمضان 2024 وتُشير التوقعات إلى أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا، وذلك لوجود قصة مُلهمة وأبطال نجوم ومؤلف ومخرج متميزين.