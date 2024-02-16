مسلسل سر الهي رمضان 2024 موعد العرض والقنوات الناقلة، مسلسل "سر الهوى" يُعد من بين المسلسلات المرتقبة التي ستُعرض خلال السباق الرمضاني لهذا العام.

يتناول المسلسل قصة درامية مثيرة تدور حول عمق العلاقة بين الإنسان وربه، حيث يجمع بين الدراما والتشويق اسمه ومضمونه أثارا اهتمام الكثيرين، ويتوقع البعض أن يكون من بين أفضل المسلسلات التي ستُعرض هذا العام. سنوضح لكم هنا التفاصيل حول مسلسل "سر الهوى".

مسلسل سر الهي رمضان 2024

يحكي مسلسل سر الهى حياة سيدة تدعي ملك متدينه إلى حد كبير تعيش حياتها مع ابنتها زوجها احمد في مدينه المنصوره إلى أن ينقلب بها الحال وتتعرض إلى حادث كبير، يتخلى عنها أهلها، وتسافر إلى القاهرة للعمل في أحدي دور المسنين، تتعرف علي سيده عجوزة تحكي لها عن حياتها.

ثم تدور احداث المسلسل حول دخول ملك إلى السجن ظلم لعدة سنوات، وتخرج بعدها وتكتشف أن حياتها تغيرت رأس علي عقب وأنها تملك ثروه كبيرة جدا لاتعلم من اين لها بهذة الثروه ولكنها تعمل علي تعليم كل من تخلي عنها درس ليعرف قيمتها.

القنوات الناقله لمسلسل سر الهي

من المؤكد أن يتم عرض مسلسل سر الهي عبر قناة Mbc مصر التي يعرف عنها إنه ا تعرض افضل المسلسلات من حيث الكتابه والإخراج لتقديم أفضل وقت إلى المشاهدين عبر متابعة شاشتها.

ابطال مسلسل سر الهي

روجينا

رنا رئيس

احمد مجدي

ميمي جمال

احمد بدير

صلاح عبدالله

مريم اشرف زكي

وغيرهم من الفنانين المتميزين الذين يساهمون بفنهم الجميل فى هذا العمل المتميز.