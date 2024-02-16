مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم

منافسة الأبطال بين Al Ahly vs Chabab Belouizdad اليوم،، مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى اليوم الخميس، مرانه الأول والأخير بالجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدورى الأبطال، وسبق تعادل الأهلى سلبيًا مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويرغب كولر، من خلال رفع الحمل البدنى، فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدورى، لا سيما أنه يواجه منافسًا يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم بسبب عدم توقف الدورى الجزائرى خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم إفريقيا.

وعكف السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائرى، سواء فى الدورى أو دورى أبطال إفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخرًا فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلى فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءًا من النصف الثانى لشهر فبراير الجارى بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تصدرت القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في الساعات القليلة الماضية محركات البحث جوجل، وذلك بسبب المباراة النارية التي يحتضنها ستاد 5 جويلية في دولة الجزائر الشقيقة، لذا يعرض لكم موقع بوابة الفجر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، تابع معنا:

Al Ahly vs Chabab Belouizdad بث مباشر

القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد المشفرة هي مجموعة بي إن سبورتس، بإعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وحددت قناة بي إن سبورت 6 لنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، وترددها على النايل سات هو 11054 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

والقنوات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد المفتوحة هي قناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت عن بث المباراة بشكل مجاني لجمهور الكرة المستديرة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

وعن تردد قناة الجزائرية الأرضية الخاصة بالبث المباشر لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، فهو: 11680، القمر الصناعي نايل سات، معامل الترميز 27500 الاستقطاب:عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الشفرة الخاصة بها 1100001100000000

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم

أما عن معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم، قامت مجموعة قنوات بين سبورت بإختيار اسم معلق مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم وهو المعلق الرياضي محمد بركات، علمًا بأن بركات يقوم بأداء مهمة المعلق الصوتي عبر قناة بين سبورت 6

ترتيب الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يرصد لكم موقع القاهرة 24 ترتيب الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا قبل بداية المباراة المرتقبة اليوم التي من المقرر أن تٌقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، يأتي الترتيب كالتالي: يحتل الأهلي صدارة ترتيب دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، وفي المرتبة الثانية يأتي يانج افريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط، ثم في المرتبة الثالثة شباب بلوزداد الجزائري برصيد 4 نقاط ثم يتذيل الترتيب ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

تشكيل فريق الأهلي وشباب بلوزداد

ومن المتوقع، أن يبدأ الشياطين الحمر، بتشيكلة مكونة من، حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، أنتوني موديست.

أما بالنسبة لـ فريق شباب بلوزداد، فمن المتوقع، أن يبدأ الفريق الجزائري بتشكيلة مكونة من الاتي، حراسة المرمى: أليكسيس جندوز، خط الدفاع: حسين بن عيادة، مواد حداد، مختار بلخيتر، أشرف بودرامة، خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث، حسين سلمي، عدلان قديورة، خط الهجوم: طلال بوصوف، عبدالرحمن مزيان، ليونيل وامبا.

مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال إفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مشوار الأهلى فى دورى ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهابًا بثلاثية دون رد وإيابًا برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصارًا بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبيًا فى القاهرة.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.

نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلى مع شباب بلوزداد 3 مباريات أثنين منها فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبيًا بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى مجموعات دورى أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

1. يحتضن استاد 5 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وشباب بلوزداد.

2. تأتي المباراة ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

3. يدير اللقاء طاقم تحكيم من رواندا بقيادة الحكم صامويل أويكوندا بمساعدة الثنائي موتوييمانا وموجابا.

4. يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 5 نقاط، يليه يانج أفريكانز بنفس الرصيد، تليهما بلوزداد بـ 4 نقاط، ويحتل ميدياما المركز الأخير بنفس الرصيد.

5. انتهت مواجهة الذهاب بين الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي في القاهرة خلال ديسمبر الماضي.

6. يتوجه الأهلي إلى الجزائر بتشكيلة تضم 22 لاعبًا، ويعود رضا سليم بعد فترة غياب بسبب إصابة طويلة.

7. يتأثر الأهلي بغياب 11 لاعبًا بارزًا، من بينهم وسام أبو علي، الشناوي، بيرسي تاو، وديانج.

8. سيظهر الأهلي في المباراة بقميصه الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى القميص الأصفر.

9. ستتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لدوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

10. أكدت شبكة بي إن سبورتس أن المعلق الليبي محمد بركات سيكون من بين القائمين على التعليق الصوتي خلال المباراة.