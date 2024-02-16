تابع بداية العد التنازلي لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز تعرف على سعره وأدائه

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تابع بداية العد التنازلي لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز تع

تابع بداية العد التنازلي لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز تعرف على سعره وأدائه، شركة vivo تواصل جهودها لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية، وتقترب اللحظة المنتظرة لإطلاق هاتف V30 Pro الذي أثارته الشركة، حيث ظهر الهاتف مسبقًا على مواقع موثوقة ونجح مؤخرًا في تحقيق إنجاز مهم آخر. إليكم نظرة على ميزات الهاتف vivo V30 Pro وتاريخ إطلاقه.

هاتف vivo V30 Pro يحصل على شهادة Bluetooth SIG – تاريخ الإطلاق

العد التنازلي بدأ لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز بسعره وأدائه
تابع بداية العد التنازلي لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز تعرف على سعره وأدائه

حصل هاتف vivo V30 Pro على شهادة Bluetooth SIG برقم V2319، في حين أن القائمة لا تكشف عن أي ميزات تقنية للجهاز بخلاف أنه سيدعم معيار Bluetooth 5.3، إلا أنها تشير إلى معلومات مهمة وهي أن الإطلاق سيكون قريبًا جدًا.

إمكانية أن يكون هاتف vivo V30 Pro نسخة معدلة من هاتف vivo S18 Pro

تابع بداية العد التنازلي لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز تعرف على سعره وأدائه، كما هو معروف، كان هاتف vivo S17 Pro هو الإصدار السابق للهاتف الجديد، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون الجهاز نسخة معدلة من هاتف vivo S18 Pro الذي تم تقديمه الشهر الماضي، ومن المتوقع الكشف الهاتف أخيرًا في مارس أو أبريل.

الميزات التقنية لهاتف vivo S18 Pro

العد التنازلي بدأ لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز بسعره وأدائه
تابع بداية العد التنازلي لإطلاق هاتف vivo V30 Pro المتميز تعرف على سعره وأدائه
  • الشاشة: 6.78 بوصة OLED، معدل تحديث 120 هرتز، دقة +FHD.
  • كاميرا السيلفي: 50 ميجابكسل.
  • الكاميرات الخلفية: كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، عدسة بزاوية عريضة جدًا 50 ميجابكسل، عدسة للتصوير البعيد 12 ميجابكسل.
  • المعالج: +MediaTek Dimensity 9200.
  • الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت، 16 جيجابايت LPDDR5X.
  • سعة التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت.
  • البطارية: 5000 مللي أمبير، شحن سريع 80 وات.
  • نظام التشغيل: OriginOS 14 المستند على Android 14.
  • الوزن: 185.8 جرام.
  • السماكة: 7.45 مم.
  • ميزات أخرى: استبدال بطارية مجاني لمدة 4 سنوات، Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3، ماسح بصمات داخل الشاشة، التعرف على الوجه.
الميزات التقنية لهاتف vivo S18 Pro هاتف vivo V30 Pro vivo V30 Pro سعره وأدائه شركة VIVO
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