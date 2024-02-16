مشاهدة مباراة الأهلي وبلوزداد مباشر الآن في مؤجلة دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت الأهلي جارية الآن (0-0).. دون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وبلوزداد مباشر الآن في مؤجلة دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الأهلي وبلوزداد مباشر الآن في مؤجلة دوري أبطال

يلا شوت نيو مشاهدة مباراة الأهلي وبلوزداد مباشر الآن في إفريقيا،ينتظر العديد من عشاق كرة القدم مباراة الأهلي المصري ونادي شباب بلوزداد الجزائري، والتي تعتبر مواجهة قوية تمثل اللقاء الرسمي الأول للأهلي منذ أكثر من 50 يومًا. يسعى الأهلي خلال هذا اللقاء إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، ليظل في صدارة المجموعة ويضمن تقدمه بقوة نحو الدور المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا. ومع إشتداد المنافسة، يجد الأهلي نفسه في مواجهة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد، الذي يسعى بدوره لتحقيق الفوز أمام جماهيره وعلى ملعبه.

على الرغم من أن الأهلي يُعتبر المرشح الأوفر حظًا بفضل تاريخه الطويل في البطولة، إلا أن التوقف الطويل الذي شهده الفريق بسبب كأس الأمم الأفريقية يثير بعض التساؤلات حول جاهزيته، إلا أن اللاعبين متحمسون للمشاركة ويطمحون في تقديم أداء قوي يُحقق النتائج المطلوبة في هذه المسابقة القارية المهمة.

معلومات علي الماشي عن ماتش الأهلي وبلوزداد

  1. يتصدر النادي الأهلي المجموعة برصيد 5 نقاط.
  2. لم يهزم الأهلي في آخر 13 مباراة له في دوري أبطال إفريقيا.
  3. تعادل بلوزداد والأهلي سلبًا في مباراة الذهاب.
  4. الأهلي لم يخسر في آخر 13 مباراة خارج أرضه.

قائمة الأهلي اليوم ضد شباب بلوزداد هي كلا من: حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وفي خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة” وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم “كهربا ورضا سليم.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

وتواجد في قائمة المدير الفني مارسيل كولر مدرب الفريق الأول، 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

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