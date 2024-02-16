تعرف على ميزات هاتف Honor X9b الجديد قبل الإعلان الرسمي غدًا، التحضيرات لإطلاق هاتف Honor X9b الجديد من علامة Honor قد بدأت بالفعل، وهذه العلامة التجارية انفصلت عن هواوي في السنوات الأخيرة لتصبح شركة مستقلة تعمل في مجال الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من أن الهاتف ظهر مسبقًا على العديد من مواقع الهواتف الموثوقة، إلا أن التقارير الأخيرة تكشف عن تفاصيل هامة حول الميزات الرئيسية لنلقِ نظرة أعمق على ما يقدمه.

ميزات هاتف Honor X9b وتاريخ الإطلاق



وفقًا للمنشورات الرسمية السابقة التي قدمتها العلامة التجارية، سيتم عرض هاتف Honor X9b غدًا الموافق 15فبراير، علاوة على ذلك، تم الكشف بعض الميزات الرئيسية للجهاز قبل الإعلان الرسمي، وبناءً على ذلك، سيتوفر الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ومع ذلك، سيخرج الجهاز من علبته مع واجهة Magic OS 7.2 المستندة إلى Android 13، وعلى الرغم من أن الشركة لم تؤكد ذلك بعد، فمن المتوقع أن يتلقى الهاتف الذكي دعم تحديثات Android لما لا يقل عن عامين وتحديثات الأمان لمدة ثلاث سنوات.

الكشف ميزات هاتف Honor X9b الجديد قبل الإعلان الرسمي غدًا

بناءً على التقارير السابقة، يمكننا القول أن الهاتف سيأتي مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر عريض للغاية بدقة 5 ميجابكسل، وبصرف النظر عن ذلك، وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مقربة من الشركة، لن يكون هناك فرق كبير في المواصفات التقنية بين الإصدارين العالمي والصيني للجهاز.

الكشف ميزات هاتف Honor X9b الجديد قبل الإعلان الرسمي غدًا

سيتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5 k ومعدل تحديث 120 هرتز، علاوة على ذلك، توفر هذه الشاشة نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.9: 9 ولون 10 بت، على عكس الفئة الأساسية، يتميز الهاتف بتصميم شاشة مثقوبة.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، يتم إنتاج مجموعة الشرائح باستخدام بنية 4 نانومتر؛ وتستضيف 4 أنوية بسرعة 2.2 جيجاهرتز من Cortex-A78 و4 أنوية بسرعة 1.8 جيجاهرتز من Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة رسومات Adreno 600.

مواصفات Honor X9B

الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5 كيه ومعدل تحديث 120 هرتز.

الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية: 108 ميجابكسل رئيسية + 5 ميجابكسل عريضة للغاية + 2 ميجابكسل ماكرو، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

نظام التشغيل: Magic OS 7.2 (مستندًا إلى Android 13).

الذاكرة: 8GB RAM و256GB ROM.

البطارية: 5800 مللي أمبير.

الألوان: أخضر الزمردي، أسود منتصف الليل، برتقالي شروق الشمس (جلد نباتي)، فضي تيتانيوم.



فيما يلي جدول بكامل مواصفات هاتف Honor X9B الأساسية:

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