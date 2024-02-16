تعرف على فوائد البرتقال للصحة والجسم

الفجر الطبي
تعرف على فوائد البرتقال
تعرف على فوائد البرتقال للصحة والجسم

تعرف على فوائد البرتقال للصحة والجسم، البرتقال يُعتبر من بين الفواكه المحببة في فصل الشتاء، حيث يساهم في تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، يتميز البرتقال بغناه بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز الصحة وتقوية الجهاز المناعي.

فوائد البرتقال للجسم

تعرف على فوائد البرتقال الصحية 1
تعرف على فوائد البرتقال للصحة والجسم

البرتقال له فوائد عديدة ومنها:

  • يعمل على وقاية الجسم من مرض السرطان.
  • يعمل على خفض الكولسترول في الدم.
  • يحافظ على صحة القلب.
  • يعمل على تعزيز الدورة الدموية.
  • يعمل على تقوية جهاز المناعة.
  • يحافظ على صحة النظر.
  • يمد الجسم بالحديد والطاقة.
  • يعمل على تحسين عملية الهضم.
  • يحافظ على صحة الجلد.
  • يعمل على الوقاية من فقر الدم.

الفيتامينات التي يحتوي عليها الرتقال

تعرف على فوائد البرتقال الصحية 2
تعرف على فوائد البرتقال للصحة والجسم

يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين سى وفيتامين ج كما أنه يحتوي على العديد من المعادن ومنها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد.

إليك بعض النقاط حول فوائد البرتقال للجسم:

1. غني بفيتامين C: البرتقال مصدر رئيسي لفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، ويساهم في حماية الجسم من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

2. مصدر للألياف الغذائية: يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم عملية الهضم.

3. مضاد للأكسدة: يحتوي البرتقال على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات التي تقلل من تأثير الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

4.داعم لصحة القلب: يحتوي البرتقال على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5.تحسين صحة الجلد: فيتامين C الموجود بوفرة في البرتقال يساهم في تعزيز صحة الجلد، ويساعد في تحسين مرونته ومظهره العام.

6. تعزيز صحة العيون: يحتوي البرتقال على مركبات مثل الكاروتينويدات التي تعزز صحة العين وتحميها من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل ضمور الشبكية.

7.مصدر منخفض السعرات الحرارية: البرتقال يعتبر خيارًا صحيًا ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا للإضافة إلى أي نظام غذائي لفقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الصحي.

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