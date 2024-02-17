تم عقد جلسة مباحثات موسعة الاربعاء الماضي في قصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

هدفت هذه المباحثات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المساعدات الإنسانية للمواطنين في القطاع.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته السيدة الأولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته في زيارة رسمية.

عقب الزيارة التاريخة.. تفاصيل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر

أعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قام بزيارة رسمية لمصرالأربعاء الماضي، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المساعدات الإنسانية للمواطنين في القطاع.

أردوغان يزور مرقد الإمام الشافعي في مصر

قام الرئيس السيسي والرئيس أردوغان بزيارة لمسجد وضريح الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية، حيث أبدى الرئيس أردوغان سعادته بزيارة هذه المعالم التاريخية في القاهرة.

عقب الزيارة التاريخة.. تفاصيل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر

أوضح الدكتور خيري عمر، أستاذ دراسات الشرق الأوسط، أن زيارة أردوغان لمرقد الإمام الشافعي تهدف إلى تعميق التقارب الديني والمذهبي مع مصر، على الرغم من أن الأتراك يعتنقون المذهب الحنفي بينما المذهب الشافعي هو المذهب السائد في مصر.

وأضاف أن هذه الزيارة تعكس العمق الديني للأتراك واعتزازهم بالثقافة الإسلامية. ويعود السبب وراء زيارة الرئيس التركي للمسجد إلى رغبة تركيا في تمويل مشروع ترميم المسجد وضريح الإمام الشافعي، وذلك للحفاظ على التراث الإسلامي والعمارة الإسلامية.

زيارة الرئيس التركي لمصر بعد قطيعة 11 عام.. أبرز ما جاء في الزيارة

زار الرئيس التركي مصر بعد قطيعة دامت أكثر من 11 عامًا وأجرتركيا ومصر تشهدان تحسنًا في العلاقات خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تعزيز التواصل والتعاون في عدة مجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والسياحة.

اخر زيارة لاردوغان في مصر

يجدر الإشارة إلى أن آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر كانت زيارة الرئيس السابق عبدالله غول في فبراير 2013، بينما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته رئيسًا للوزراء في نوفمبر 2012.

تم توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التبادل الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

تعتبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التفاهم والحوار، من المتوقع أن تفتح هذه الزيارة الباب أمام فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأمن والسياسة الإقليمية.

على الصعيد الإقليمي، يمكن لتحسن العلاقات بين تركيا ومصر أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة في الوقت الحالي.

على الرغم من وجود بعض الخلافات بين البلدين في بعض القضايا الإقليمية، إلا أن الحوار والتعاون المستمرين يمكن أن يساعدا في التوصل إلى حلول مشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بشكل عام، تعكس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين البلدين وتفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات. نأمل أن يستمر هذا التوجه الإيجابي وأن يحقق البلدان المزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

عقب الزيارة التاريخة.. تفاصيل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر

ماذا قالت صحافة العالم عن زيارة الرئيس التركى للقاهرة؟

أخذت وسائل الإعلام العالمية والصحف الكبرى تسليط الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، حيث تم التطرق إلى قضايا إقليمية ودولية هامة بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقريرها أن زيارة أردوغان إلى مصر تعكس عودة العلاقات المصرية-التركية إلى مسارها الطبيعي بعد فترة من التوتر، وأشارت إلى استقبال الرئيس السيسي لنظيره التركي كخطوة مهمة.

من جهتها، اعتبرت شبكة بلومبرج الأمريكية زيارة أردوغان "ذوبانًا للجليد الدبلوماسي" بين مصر وتركيا، مركزة على محادثات الرئيسين حول الصراعات الإقليمية وتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة.

عقب الزيارة التاريخة.. تفاصيل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر

وفي سياق متصل، أكدت وكالة رويترز أن حرب غزة كانت محور المحادثات بين الرئيسين، مع التركيز على ملفات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع.

زيارة أردوغان أيضًا حظيت بتأكيد التأريخ من قبل موقع "سايبرس ميرور" القبرصي، الذي وصف الزيارة بأنها "تاريخية"، مُظهرًا تكليفها لجهود استعادة العلاقات بين البلدين.

وأخذت صحيفة فرانكفورت رادندشو الألمانية تفسيرًا دبلوماسيًا للزيارة، معتبرة إياها دليلًا على نجاح الدبلوماسية المصرية وإشارة إلى نهاية "عصر الجليد الدبلوماسي" بين تركيا ومصر.

أردوغان يوجه رسالة لمصر عقب الزيارة التاريخية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى مصر جاءت بناءً على طلب مستمر من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وخلال رحلة عودته من مصر إلى تركيا، صرح أردوغان في تصريحاته على متن الطائرة الخميس قائلًا: "لقد قدمت دعوة للرئيس المصري لزيارة تركيا، وسيقوم بذلك في الأشهر القادمة، ربما في أبريل أو مايو".

وأكد أردوغان أنه يحظى بعلاقات وثيقة مع مصر من حيث الجوانب الثقافية والتاريخية، وأن زيارته إلى مصر كانت مخصصة وإيجابية. وأضاف قائلًا: "إننا لا نشترك مع مصر في التاريخ فقط، بل نحن أيضًا مرتبطون جغرافيًا وبالبحر الأبيض المتوسط. ويزداد أهمية البحر المتوسط في السياق العالمي يومًا بعد يوم".

وأعرب أردوغان عن نيته زيادة التعاون مع مصر لتحقيق وقف العنف في غزة والوصول إلى حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية. وأوضح قائلًا: "نحن مستعدون لاتخاذ أي خطوات ممكنة مع جيراننا في المنطقة، شريطة عدم السماح بتشكيل كيان إرهابي على حدودنا".