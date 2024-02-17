تابع رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومساحات الوحدات 2023 "من هنا"، العديد من الأفراد يبحثون بشكل دائم عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

يُذكر أنه يُمكن حجز تلك الشقق بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، يسعى الأفراد للتعرف على الخطوات اللازمة للحجز، بالإضافة إلى معرفة مساحات الشقق السكنية.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قد بينت وزاره الإسكان هذا الرابط الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات اللازمة للحجز وهي كما يلي:

الخطوة الأولى انتقال الموقع الالكتروني الذي يتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية ادخال جميع البيانات اللازمة والمرادة منك بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة النقر على أيقونة ارسال الطلب.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

لقد تم الكشف من جانب وزارة الإسكان الاجتماعي عن جميع ما يخص المساحات الخاصة لتلك الشقق السكنية المعلن عنها من جانب الوزارة اذ إنه تم إتاحة نحو 900 شقة سكنية بمختلف المساحات حتى تتلاءم مع كل المواطنين لكي يتمكنوا من شراك وحده مناسبة وملائمة لهم في كلا من المكان وأيضا المساحة، كذلك ان المساحة الخاصة بتلك الوحدات تبلغ من 68 متر إلى 167 متر هذا بجانب إنه قد تمت اتاحه ما يقرب من نحو 711 شقة سكنية تبتسم بتصاميم عصرية حديثة ومذهلة وكذلك جذابة للغاية.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قد أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أن هناك سلسلة من الشروط اللازمة لحجز تلك الشقق من ضمنها:

الجنسية المصرية.

كذلك عدم الاستفادة من برنامج الإسكان قبل ذلك.

كما إنه لا بد من التقديم من خلال موقع الرسمي الخاص بالوزارة.

كما إنه ينبغي امتلاك اهليه التصرف.

هذا بجانب إنه لا يجب ان يتم تعديل استخدام التخصص المتعلق بهذه الشقة السكنية وهذا التخصص يكون متمثل في استخدام الشقة للسكن فحسب ولا يجب استخدامه في غير ذلك.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كل ما تريد معرفتة عن التسجيل في شقق الإسكان الإجتماعي وطريقة التسجيل من رابط سهل وسريع، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطن بشكل دوري.