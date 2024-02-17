تحذير لهذه الفئات من ممارسة وضعية يوجا الدولفين

تعتبر وضعية يوجا الدولفين آمنة بشكل عام للعديد من الأشخاص، ولكن هناك بعض الأفراد الذين قد يحتاجون إلى تجنب الوضعية أو تعديلها بناءً على ظروفهم الصحية.

ويُنصح دائمًا باستشارة أخصائي رعاية صحية أو مدرب يوجا مؤهل قبل تجربة أي وضعية يوجا، خاصة إذا كانت لديك مشكلات صحية موجودة مسبقًا.

وقد يحتاج الأفراد الذين يعانون من الحالات التالية إلى توخي الحذر أو تجنب وضعية الدولفين:

ارتفاع ضغط الدم:

يمكن للجانب الانقلابي في وضعية الدلفين أن يزيد من تدفق الدم إلى الرأس. قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى توخي الحذر أو تعديل الوضع.

مشاكل في الرقبة أو العمود الفقري:

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من إصابات أو حالات في الرقبة أو العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي، إلى تجنب الضغط المفرط على الرقبة والجزء العلوي من العمود الفقري.

إصابات الكتف:

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الكتف أو عدم استقرار في طبيعة تحمل الوزن تحديًا. قد تكون التعديلات ضرورية.

الحمل:

قد يحتاج الأفراد الحوامل، خاصة في المراحل المتأخرة من الحمل، إلى تعديل أو تجنب الأوضاع التي تنطوي على انقلاب قوي في البطن أو انقلابه.

الجلوكوما:

يمكن أن يؤدي الجانب الانقلابي للوضعية إلى زيادة ضغط العين، لذلك قد يحتاج الأفراد المصابون بالجلوكوما إلى تجنب الانقلابات أو تعديلها.