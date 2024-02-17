مجددا.. نتنياهو يلوح بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على تمسكه بموقفه من عدم العودة إلى محادثات مع حماس، ما لم تتراجع الحركة الفلسطينية عن مواقفها ملوحا مجددا بعملية عسكرية في رفح.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه "حتى هذه اللحظة، مطالب حماس وهمية ولها معنى واحد: هزيمة إسرائيل".



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بالطبع لن نوافق على ذلك. عندما تتخلى حماس عن هذه المطالب الوهمية، يمكننا المضي قدما. نحن لا ننسى للحظة التزامنا بعودة جميع المختطفين".



واعتبر أن "طريقة إعادة المختطفين هي الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة"، مضيفا أن "هذه هي الطريقة التي أطلقنا بها سراح 112 مختطفا حتى الآن، وهذه هي الطريقة التي سنواصل بها العمل حتى نطلق سراحهم جميعا".



وأضاف: "لا ننسى للحظة الالتزام بإعادة جميع المختطفين"، مشيرًا إلى أن قرارا اتخذ بعدم إعادة الوفد الإسرائيلي إلى محادثات القاهرة بعلم الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذين عارضا عدم إعادة الوفد إلى القاهرة.



ولوح نتنياهو مجددا بعملية عسكرية في رفح بجنوبي قطاع غزة، قائلًا: "في اليوم الذي تحدثت فيه لآخر مرة مع الرئيس بايدن، أخبرته بشكل قاطع أن إسرائيل ستقاتل حتى يتحقق النصر الكامل، وهذا يشمل العمل في رفح، بالطبع، بعد أن نسمح للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة".

