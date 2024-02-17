الهند.. مصرع وإصابة 25 شخصًا إثر انفجار داخل مصنع للألعاب النارية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، عن مقُتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرون إثر انفجار ضخم داخل مصنع للألعاب النارية جنوب البلاد.

وقال الشرطي فيروز خان عبدالله، إنّ الانفجار تسبب به حريق داخل المصنع الواقع في ولاية تاميل نادو.

وأضاف عبدالله، "قُتل عشرة عمّال في الانفجار الذي أعقب حريق المصنع، ونُقل خمسة من الجرحى إلى المستشفى"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة بسرعة على الحريق الذي لم تُعرف أسبابه على الفور.

وتحظى الألعاب النارية بشعبية كبيرة في الهند، خصوصا خلال مهرجان ديوالي الهندوسي وحفلات الزفاف.

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