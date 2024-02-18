دراسة توضح النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري،وفقًا لدراسة سويدية جديدة، قد لا يكون من الضروري اتباع نظام غذائي صارم بالشكل الذي يُعتقد للسيطرة على مرض السكري من النوع الأول.

ووفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة غوتنبرغ السويدية، يتضح أن اتباع نظام غذائي معتدل يقلل من استهلاك الكربوهيدرات، يمكن أن يساعد المصابين بمرض السكري من النوع الأول على الحفاظ على مستويات متوازنة للسكر في الدم.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري

في حالة مرض السكري من النوع الأول، يقل إنتاج البنكرياس للأنسولين أو يتوقف عنه تمامًا، مما يعوق قدرة السكر في الدم على دخول الخلايا واستخدامها كمصدر للطاقة.

دون وجود الأنسولين، يزداد تراكم السكر في الدم، مما يمكن أن يؤدي إلى تلف خطير في الأعضاء.

في سياق الدراسة، اختار الباحثون 25 رجلا و25 امرأة مصابين بمرض السكري من النوع الأول، وطلبوا منهم اتباع نظام غذائي يشتمل على 50٪ من الطاقة من الكربوهيدرات، أو نظام غذائي معتدل يقلل من استهلاك الكربوهيدرات إلى 30٪ من الطاقة.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري

جميع المشاركين في الدراسة كانوا يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم وكانوا يتناولون جرعات من الأنسولين.

وتم استخدام جهاز مراقبة مستمر لمستويات السكر في الدم لتسجيلها كل 15 دقيقة على الأقل على مدار 16 أسبوعًا.

كلا النظامين الغذائيين شملوا كميات صحية من الكربوهيدرات الغنية بالألياف، إلى جانب الخضار والدهون غير المشبعة، والمكسرات، والبذور، والبقوليات.

دراسة توضح النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري

أظهرت نتائج الدراسة أن مستويات السكر في الدم كانت تظل ضمن النطاق المستهدف لفترة أطول (بمتوسط 68 دقيقة يوميًا) للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا معتدلًا منخفض الكربوهيدرات، مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي الذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط الوقت اللازم لارتفاع مستويات السكر في الدم بمقدار 85 دقيقة في اليوم.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري

ووجدت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" الطبية، أن مستويات الكيتونات، وهي إحدى أشكال الأحماض، ظلت في مستويات معقولة، مما يقلل من المخاوف من ارتفاعها بشكل مفرط عند تقليل استهلاك الكربوهيدرات في حالات مرض السكري من النوع الأول.

وفي تعقيبها على الدراسة، صرّحت المؤلفة الرئيسية وأخصائية التغذية صوفيا ستيرنر إيزاكسون: "تظهر الدراسة أن اتباع نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات يقلل من متوسط مستوى السكر في الدم، وهو يُعتبر مفيدًا في تقليل خطر تلف الأعضاء للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول"، وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس" الطبي.

ونصحت إيزاكسون بأهمية أن "يكون النظام الغذائي صحيًّا، مع التركيز بشكل خاص على جودة الدهون والكربوهيدرات، وعدم جعل كمية الكربوهيدرات منخفضة جدًا".