يحضر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن وابراهيم حسن مباراتين في بطولة دوري نايل اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير للعام الجاري 2024.

جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي البنك وزد - بيراميدز والاتحاد

أولى المباريات التي يحضرها الجهاز الفني للمنتخب اليوم هي مبااة البنك الأهلي وزد التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي عند حلول الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

اما المباراة الثانية التي يتواجد بها التوأم لمشاهدة اللاعبين من أرضية الملعب ستكون مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري عند حلول الساعة السابعة مساءًا من ملعب الدفاع الجوي.

وكان اتحاد الكرة قد اعلن الخميس الماضي في مؤتمر صحفي كبير تولي حسام حسن مهمة المدير الفني لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا عقب الاخفاق في المضي قدمًا ببطولة امم افريقيا 2023 التي خرج منها الفراعنة على يد الكونغو الديمقراطية من ثمن النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.