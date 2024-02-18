وزير الإسكان يفتتح مبانى سكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد وكلية البنات الأزهرية



افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، المبنيين رقمى (6 - 7)، على مساحة 1000 م2 للدور الواحد، وبارتفاع 5 طوابق، لسكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد، اللذين تم تنفيذهما من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلًا فى جهاز تعمير الوادى الجديد، وكذا كلية البنات الأزهرية بالوادى الجديد.



وحضر الافتتاح كل من، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والسيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، ومسئولو المحافظة، وجامعة الوادى الجديد، وجامعة الأزهر.



وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الوادى الجديد، عمل خلال الفترة من 2014 وحتى الآن فى 60 مشروعا تنمويا بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة حوالى 6.47 مليار جنيه، لخدمة أهالى المحافظة، وللمساهمة فى تنمية الوادى الجديد، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية، وتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعي لائق لأهالينا بتلك المحافظات.



وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ 880 كم طرق، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، حيث تعتبر شرايين التنمية، وتساهم فى ربط مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى جميع المجالات، بجانب تسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود، بجانب تنفيذ 2096 وحدة سكنية وعدد من المحال التجارية، بتكلفة 628 مليون جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالي المحافظة، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير البنية الأساسية، وتوصيل المرافق للقرى القائمة، وإنشاء المبانى الخدمية بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وحول تفاصيل مشروعات الطرق المنفذة، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تم الانتهاء من تنفيذ 434 كم طرق، وتشمل، محور الفرارة / ديروط ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، بطول 310 كم، وهو محور عرضى يبدأ من طريق القاهرة / أسوان الغربى عند مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، ويمتد غربا حتى طريق الواحات البحرية / الفرافرة عند مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لربطها بوادي النيل لتحقيق رؤية التنمية الشاملة للصحراء الغربية، وتنشيط حركة التجارة الداخلية بين محافظة الوادي الجديد ومحافظات الصعيد، بجانب 95 كم طرق داخلية بالقرى وطرق فرعية لربطها بالطرق الرئيسية، و29 كم طرق داخلية بمراكز المحافظة.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: جار تنفيذ 446 كم طرق، وتشمل، محور تنيدة / منفلوط، بطول 300 كم، وسيتم افتتاحه خلال شهر رمضان المبارك، ويربط وادي النيل بمحافظة الوادي الجديد، ويعد أحد أهم محاور التنمية للطرق الاستراتيجية (محور عرضي) يربط طريق شرق العوينات (تنيده) جنوب الداخلة / منفلوط (أسيوط)، بجانب المرحلة الأولى من إنشاء ورصف محور الخارجة / سوهاج بطول 117 كم، وإنشاء ورصف طريق دائري جنوبي مركز بلاط يربط بين طريق الخارجة / الداخلة، وطريق تنيدة منفلوط بطول 18 كم، وإنشاء ورصف وصلة تربط قرية تنيدة بمحور تنيدة منفلوط بطول 10 كم.



ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى تنوع الوحدات السكنية التى قام الجهاز بتنفيذها بالوادي الجديد، (إسكان بدوى - إسكان اجتماعي - الأولى بالرعاية – ظهير صحراوى)، حيث تم إنشاء 200 منزل بدوي بمراكز (بلاط - الداخلة - باريس - الخارجة)، وتنفيذ 912 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، و72 وحدة سكنية بالخارجة ضمن إسكان الأولى بالرعاية، هذا بخلاف مشروعات المرافق والخدمات، وتشمل حفر 3 آبار للشرب و3 آبار للرى، وتوريد 53 وحدة توليد كهرباء لقرى المحافظة بقدرات مختلفة، وتوصيل الكهرباء لـ19 بئر (شرب – ري)، وتنفيذ 3 محطات للطاقة الشمسية لـ3 آبار ري، وتوصيل التيار الكهربائى لمراكز (الخارجة – باريس – الداخلة – بلاط – الفرافرة)، وأعمال انارة الطرق الرئيسية.

