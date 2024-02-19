كندا تستجيب لطلب لجوء طفلة فلسطينية بعد استشهادها

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت اللاجئة الفلسطينية في كندا سمر الخضور، أن السلطات الكندية أصدرت التصريح اللازم لإحضار ابنتها المريضة من غزة بعد وفاتها بأسبوعين.

وبحسب قناة "سي بي سي نيوز" في كندا، فإن الأم الفلسطينية اللاجئة سمر الخضور، تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الكندية قبل سنوات قليلة لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لكن ابنتها توفيت قبل صدور التصريح.

ونقلت القناة عن الخضور أنها لم تتمكن من رؤية ابنتها (13 عامًا) والتي تعاني من شلل دماغي وكانت تقيم مع أقارب لها في غزة، منذ عام 2017.

وقالت الخضور إن ابنتها لجأت إلى الكنيسة مع أقاربها عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن ابنتها مضطرة لتناول الأدوية والأطعمة الخاصة بسبب مرضها.

وذكرت أن احتياجات ابنتها لم تتوفر بسبب الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا، ما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت أنه بعد أسبوعين من وفاة ابنتها، أصدرت وزارة الخارجية الكندية تصريحا يسمح بإحضارها من غزة. -

غزة فلسطين الحرب على غزة حماس الاحتلال اسرائيل قصف غزة القسام المقاومة الهدنة جرائم الاحتلال رفح الحدود المصرية جنوب غزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الاتحاد يفوز بهدفين مقابل لا شئ ..شاهد ملخص أهداف مباراة الاتحاد و الرياض في دوري روشن السعودي 18-2-2024

فوز ثمين للاتحاد على الرياض بهدفين في دوري روشن السعودي

ملخص مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي

وزارة التموين تكشف عن موعد اضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

عاجل - "بكام يا أخضر انهاردة؟".. سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء