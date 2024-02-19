التعليم تعلن عن نظام الإعفاء من المصروفات المدرسية الجديد

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التعليم ووزارة التعليم الفني اليوم عن نظام الإعفاء من المصروفات المدرسية، داعية المسؤولين إلى إعداد كشف يتضمن أسماء الطلاب الذين لا تسمح حالتهم المادية بدفع تلك المصروفات. 

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يأتي هذا القرار حرصًا على مصلحة الطلاب وتوفير دعم للعائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتطلب الوزارة من الطلاب الذين يقدمون طلبات الإعفاء إرفاق جميع الأوراق الداعمة لوضعهم المالي وتسليمها للوحدات المختصة، ويمكن تسجيل هذه الطلبات عبر التطبيق الخاص بالمصروفات.

 

قرارات وزارة التربية والتعليم 

تتطلب الوزارة الالتزام بتعليمات هذا القرار، حيث:
- تفرض هذه القرارات للمساهمة في مساعدة الأسر التي تواجه صعوبات مالية.
- يشمل هذا القرار جميع المراحل التعليمية دون تحديد لفترة دراسية معينة.
- يتعرض أي شخص يرفض طلب الإعفاء لعقوبة في حال ثبوت حاجة الطالب لذلك.
- يأتي هذا القرار استجابةً لعدد من الطلبات التي قدّمتها الأسر للوزارة نظرًا لعدم قدرتهم على دفع المصروفات في هذه الفترة الصعبة.

وفي سياق آخر، قامت وزارة التربية والتعليم بتحديث موقعها ليشمل العديد من المميزات، منها إصدار المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لعام 2024 وتوفيرها للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي. 

وتم تصميم عرض المناهج بطريقة سهلة وبسيطة، بما في ذلك مخططات ورسومات توضيحية لتسهيل فهم المفاهيم الصعبة. 

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن نسبة توريد الكتب المدرسية قد فاقت الـ 90 في المئة، مما يضمن توفير الكتب بشكل كامل للطلاب، وشدد على ضرورة سرعة تسليم الكتب للحفاظ على استمرارية عملية التعلم.

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