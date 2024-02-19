شركة Open AI تصمم نموذج Sora الجديد لتوليد الفيديو

تعمل شركة OpenAI حاليًا على تطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي العام في إنتاج الفيديو باستخدام نموذجها الجديد Sora، محققة بذلك نقلة جديدة في مجال المحتوى المرئي.

يستند Sora إلى فهم عميق للغة مما يتيح له إدخال وصف نصي مفصل لإنشاء مشاهد فيديو عالية الجودة بتفاصيل تشبه مقاطع الأفلام.

يُحاول Sora ملء التفاصيل وتوسيع مقاطع الفيديو الموجودة بالفعل بأسلوب ملهم للمشاهد.

تواجه نموذج Sora بعض التحديات، حيث يركز بشكل كبير على الحفاظ على التماسك المنطقي، وقد تظهر بعض الصعوبات في تمثيل الأحداث المرتبطة بمرور الوقت بشكل صحيح.

يسعى Sora إلى تحسين الفيديو وتمديده، ويُظهر الشريط التجريبي للنموذج براعته في إنتاج مقاطع تبدو وكأنها تم التقاطها في الحياة الواقعية.

من جانب الأمان، تعمل OpenAI جاهدة لتطبيق متطلبات السلامة الأكثر صرامة على نموذج Sora.

توليد الفيديوهات باستخدام Sora

يتيح Sora للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو من الصور الثابتة، ويسعى الفريق المختص حاليًا في OpenAI لاختبار المفهوم الأمني للنموذج قبل إطلاقه الرسمي.