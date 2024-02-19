سعر الدولار اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 أمام الجنيه في البنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

في الاثنين 19 فبراير 2024، شهدت أسعار الدولار في مصر استقرارًا في حركة البيع والشراء بمختلف البنوك. 

بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيهًا للبيع، فيما كان نحو 30.95 جنيهًا للشراء في عدة بنوك. 

كما سُجِّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 30.82 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.

نقدم لكم الآن عرضًا لأسعار الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك المصرية:
- بنك مصر: 30.75 جنيهًا للشراء، 30.85 جنيهًا للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيهًا للشراء، 30.85 جنيهًا للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
- بنك الإسكندرية: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
- كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
- بنك قناة السويس: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
- المصرف المتحد: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر إيران للتنمية: 30.88 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

 

الدولار العملات سعر الدولار سعر صرف العملات سعر العملات اليوم مقابل الجنيه الجنيه سعر الصرف الرسمي السعر الرسمي للصرف
Elfagr.org

مواد متعلقة

الاتحاد يظفر بالنقاط الثلاث بعد فوز مستحق على الرياض بهدفين دون رد
ads

الأكثر قراءة

انتصار ساحق للاتحاد 2-0 أمام الرياض في الدوري السعودي

الاتحاد يظفر بالنقاط الثلاث بعد فوز مستحق على الرياض بهدفين دون رد

أستاذ علاقات دولية يوضح في حوار خاص لـ "الفجر" أهمية عودة العلاقات المصرية التركية على دول الجوار خاصَّة في غزة وليبيا

عاجل.. بيان مهم من الداخلية بشأن مقتل "يمني الجنسية" داخل شقته بالجيزة

عاجل.. أول أزمات مبابي مع ريال مدريد

تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

عاجل.. الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 عاما لـ 2 آخرين من جماعة “حازمون” الإرهابية

رسالة مبابي الحاسمة إلى والدته بشأن الانتقال لريال مدريد