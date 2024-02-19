سعر الدولار اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 أمام الجنيه في البنوك المصرية

في الاثنين 19 فبراير 2024، شهدت أسعار الدولار في مصر استقرارًا في حركة البيع والشراء بمختلف البنوك.

بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيهًا للبيع، فيما كان نحو 30.95 جنيهًا للشراء في عدة بنوك.

كما سُجِّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 30.82 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.

نقدم لكم الآن عرضًا لأسعار الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك المصرية:

- بنك مصر: 30.75 جنيهًا للشراء، 30.85 جنيهًا للبيع.

- البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيهًا للشراء، 30.85 جنيهًا للبيع.

- البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

- بنك الإسكندرية: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

- كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

- بنك قناة السويس: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

- بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

- المصرف المتحد: 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

- بنك مصر إيران للتنمية: 30.88 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.