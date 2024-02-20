"بسعر مش هتلاقية" أرخص أسعار لاب توب hp في الأسواق ومواصفاته، تعتبر أجهزة اللابتوب من الأدوات الضرورية في العمل والحياة اليومية، ومع التقدم التكنولوجي السريع، يتمثل الاهتمام الكبير في مواصفات وأسعار أجهزة اللابتوب من شركة HP.

يسعى الكثير من الأشخاص إلى معرفة المميزات والمواصفات للحصول على جهاز يلبي احتياجاتهم بشكل مثالي.

لذا، سنقدم لكم في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بهذا الجهاز، بما في ذلك المواصفات والمميزات، لتتمكنوا من تقييم ما إذا كان الجهاز مناسبًا لاحتياجاتكم أم لا.

أفضل أنواع وأرخص أسعار لاب توب hp في الأسواق

تشتمل أجهزة اللاب توب على عدة مواصفات تميز كل نوع عن الآخر من حيث الاستخدام والسعر، حيث تشتمل على مواصفات خاصة بشاشة اللابتوب وسعة تخزينه والذاكرة والمعالج والبطارية وقرص الشاشة، ويجب الاختيار ما بين تلك المواصفات لكي تلبي الاحتياجات المهنية والعملية، ومن هذه الأنواع لاب توب 14-EK0012NE-HP والذي يتمتع شاشة أفضل وأكثر إشراقا يكون عرضها 15.6 بوصة، مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وسعة الرامات 8 جيجا بايت ويحتوي على وحدة معالجة مركزية Core i3-9300T،ويتميز بنظام تشغيل ويندوز 10، وكارت شاشه intel hp، كل هذه المواصفات بسعر 19 ألف و999 جنيها

كما يتوفر نوع آخر من الاب توب الفريد من نوعه dw103ne HP 15، ويعتبر هذا الجهاز من شركة HP خيار مثالي للجامعات الذي يتميز بعدة مزايا منها حيث يحتوي على رامات 8 جيجا وسعة تخزين داخلية 512جيجا بايت وشاشة عرضها 15.6 بوصة ضد التوهج بسعه 250 وحدة ونظام تشغيل متميز DOS، وحجم ذاكرة مثبتة 8 جيجابايت ويعتبر هذا النوع جيل 11 ويتميز أيضا بوصف مخصص الرسومات ووحدة معالجة مركزية إنتل كور i7- 1165G7 ويصبح تكلفة هذا النوع 29 ألف 959 جنيها، ويصلح للعديد من الأعمال التكنولوجية مثل الرسومات والتصاميم.

ويأتي نوعا آخر من أنواع اللاب توب يسمي hp برو بوك ويعتبر هذا النوع جيل سادس وسعره مناسب للغاية 11 ألف و805 جنيها يتمتع بالرغم من سعره المناسب ب حجم شاشة 15.6 بوصة وذاكرة مثبتة 8 جيجابايت ويتميز بحجم القرص الصلب الذي يصل إلى 500 جيجابايت وبما يميز هذا النوع إنه يعمل باللمس ومختص بوصف الرسومات وسرعته المركزية الفائقة التي تبلغ نحو 2.3 جيجا هرتز، ونطاق شاشة فريد يبلغ نحو 15-15.9 انش.