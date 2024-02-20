تعرف على سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra ومواصفاته، هاتف Xiaomi 14 Ultra يعد من أحدث هواتف شركة Xiaomi، حيث يتميز بتصميمه الفريد ودعمه لشبكات الجيل الخامس 5G، مما يوفر أداء اتصال قوي بالإنترنت. يتمتع الهاتف بمزايا تجعله واحدًا من أقوى الهواتف المتوفرة في السوق، بما في ذلك مميزات تقنية متقدمة وأداء قوي.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريدمعرفتة عن تعرف على سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra ومواصفاته.

هاتف Xiaomi 14 Ultra وما المواصفات التي يمتلكها وكم يبلغ سعره؟

الآن إليكم مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra:

يحتوي على خاصية دعم الأشعة تحت الحمراء وNFC في الاتصال دون تلامس.

يمكن استخدام بطاقتي اتصال Nano Sim مع الهاتف.

يدعم شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، و5G.

يزن الهاتف 193 أو 188 جرامًا وأبعاده 152.8×71.5×8.2 ملم.

الهاتف مصنوع من مواد عالية الجودة وتدوم طويلًا مثل الجلد أو الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

ومع حصوله على شهادة IP68 يستطيع الهاتف تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء والغبار لمدة 30 دقيقة.

تحتوي شاشته بمقاس 6.36 بوصة على ثقب في المنتصف، وهي مصنوعة من تقنية LTPO OLED، وتبلغ دقتها 1200 × 2670 بكسل، ومعدل كثافة البكسلات 460 بكسل لكل بوصة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتتميز بدرجة سطوع تبلغ 460 بكسل لكل بوصة ما يصل إلى 3000 لومن، ومتوافق مع Dolby Vision وHDR10+ و68 مليار لون.

يأتي الهاتف بإصدارات متعددة من الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة.

تم تضمين ثمانية غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من ذاكرة الحالة الصلبة UFS 4.0 في الإصدار الأول.

الإصدار الثاني يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X و256 جيجابايت من ذاكرة الحالة الصلبة UFS 4.0.

تم تضمين 512 جيجابايت من ذاكرة الحالة الصلبة UFS 4.0 و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X في الإصدار الثالث.

يحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور بتقنية 4 نانو ومعالج رسوميات Adreno 750.

32 ميجابكسل هي دقة الكاميرا الأمامية.

سعر هاتف Xiaomi 14