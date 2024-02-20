تعرف على سعر ومواصفات هاتف OPPO Reno 10 5G،هواتف Oppo Reno تتميز بتصميم عصري وتقنيات مبتكرة، مما يجعلها تحظى بمكانة خاصة في سوق الهواتف الذكية، تقدم سلسلة هواتف Oppo Reno مجموعة متنوعة تناسب احتياجات مختلفة، سواء كنت تبحث عن أداء قوي في الفئة المتوسطة أو ترغب في تجربة فائقة مع الهواتف الراقية.

كما تتميز هذه الهواتف بتقنيات كاميرا متقدمة، تسمح بالتقاط صور احترافية وتفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى شاشات عالية الجودة وأنظمة أمان متطورة، مما يجعل تجربة الاستخدام سلسة وممتعة.

مواصفات OPPO Reno 10 5G

يدعم شريحتين ويمكن الاتصال بجميع الشبكات من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

دعم الشحن اللاسلكي للبطارية، مما يضيف للهاتف مزيدًا من الراحة والتقنية الحديثة.

هيكل خارجي يتميز بتصميم زجاجي فاخر مع إطار قوي من البلاستيك.

كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل لتقديم صور جودة عالية وتفاصيل دقيقة. كاميرا أمامية بدقة تصل إلى 32 ميجابكسل، مما يضمن صور السيلفي بجودة استثنائية.

توفر مجموعة واسعة من المستشعرات، بما في ذلك حساس التقارب ومقياس التسارع، لتعزيز وظائف الهاتف.

سماعات ستيريو عالية الجودة توفر صوتًا نقيًا واضحًا، إضافة إلى تجربة صوتية محسنة.

ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت لأداء سلس وتخزين وفير للبيانات.

بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم بشكل فعال الاستخدام اليومي بقوة 57.

سعر هواتف OPPO RENO 10 5G

تقريبًا يصل سعر أقل نسخة منتج Op على الساحة العالمية إلى 850 دولار، بينما يبلغ سعرها نحو 26200 جنيه في مصر، وتقريبًا 3000 ريال في السعودية، و2650 درهم في الإمارات.

تظهر هواتف Oppo Reno كخيارات متميزة في عالم الهواتف الذكية، حيث تجمع بين تصميمها الأنيق والأداء القوي، حيث تتميز بتقنيات مبتكرة وكاميرا متطورة، مما يوفر تجربة مستخدم فريدة، مع التزام Oppo بالتطوير المستمر، يُظهر هذا الخط من الهواتف إمكانيات مذهلة وابتكارًا في عالم التكنولوجيا المتقدمة،مهما كانت احتياجاتك، تقدم هواتف Oppo Reno تجربة شاملة تلبي توقعات المستخدمين المتطلعين إلى الأداء المتميز والتصوير الاحترافي حيث تمتاز هذه الهواتف بتكنولوجيا مبتكرة مثل شاشات AMOLED ومعالجات قوية، مما يجعلها خيارًا مثلى لعشاق التكنولوجيا.