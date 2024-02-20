"موقع ايجي بست وماي سيما" فيلم ابو نسب بطولة محمد امام وماجد الكدواني FULL HD، أعلن الفنان المصري الشهير محمد عادل إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن تمديد عرض فيلمه الجديد "أبو نسب" في السويد للأسبوع السابع على التوالي.

نشر عادل إمام صورة للبوستر الدعائي للفيلم، معبّرًا عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظي به الفيلم في السويد، ويُعتبر "أبو نسب" من أحدث إنتاجات الفنان محمد عادل إمام، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في السويد، حيث استمر عرضه للأسبوع السابع على التوالي. تعكس هذه الخطوة النجاح الباهر الذي حققه الفيلم والإقبال الجماهيري الذي لا يزال مستمرًا على مدار الأسابيع المتتالية.

فيلم ابو نسب بطولة محمد امام

يحكي فيلم ابو نسب قصة شخصية تدعى علي، وهو دور يجسده النجم محمد عادل إمام تتمحور القصة حول حياة علي، الذي يعمل كطبيب أطفال، ويجد نفسه متورطًا في علاقة عاطفية مع داليا التي تلعب دورها النجمة ياسمين صبري في ليلة زفافهما المنتظرة يفاجأ علي بظهور والد داليا الذي يؤدي دوره الفنان ماجد الكدواني ويكتشف أن هناك أنشطة إجرامية تتورط فيها عائلتها.

تأخذ القصة منحنى غير متوقع حيث يُكشف عن هوية والد داليا وتورطه في أنشطة إجرامية مما يضع علي في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بصراع بينه وبين والد زوجته الإجرامي تتصاعد الأحداث في ليلة الزفاف حيث يواجه الزوجان العديد من المشاكل والتحديات التي تعرقل فكرة سفرهما لقضاء شهر العسل في فرنسا الذي كان يحلمان به.

أبطال فيلم أبو نسب 2024

يتميز فيلم أبو نسب كوجهة سينمائية فريدة حيث يجتمع فيه مجموعة من النجوم الموهوبين لتقديم عمل فني يمزج بين الإثارة والتشويق يتقاسم النجم محمد إمام دور البطولة مع فريق متميز من الفنانين البارعين.

تقدم ياسمين صبري أداءً مميزا في دور هام بالفيلم حيث تشارك إمام في رسم قصة حب مليئة بالتحديات والصراعات يشارك في تنويع الأحداث مجموعة من النجوم البارزين مثل ماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فاخر ومحمد لطفي وعلاء مرسي بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين المتألقين.

فريق الإنتاج والتأليف يضم أيمن وتار اللذان سبق لهما تقديم أعمال ناجحة في عالم السينما والدراما تعتبر هذه التجربة السينمائية الجديدة لفيلم أبو نسب استمرارًا لمسيرة النجاح والتميز في عالم الفن من المتوقع أن يقدم الفيلم تجربة فنية استثنائية تلبي توقعات الجماهير وتعزز مكانة صناعة السينما في الوسط الفني.