فرنسا تستدعي السفير الروسي بشأن وفاة المعارض نافالني

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بوابة الفجر

أعلن ستيفان سيغورنيه وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء سفير روسيا لدى باريس، وذلك على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه.

وقال الوزير الفرنسي الذي يجري زيارة للأرجنتين، "طلبت استدعاء السفير الروسي عند الساعة 18:30" (بتوقيت باريس)، معتبرًا أن "نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية".

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه القول خلال رحلة في الأرجنتين إن بلاده ستستدعي السفير الروسي في باريس عقب وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في محبسه.

والإثنين أعلنت مدريد وستوكهولم وبرلين ولاهاي وأوسلو استدعاء السفير الروسي لديها.

وقالت مصلحة السجون الروسية إن نافالني (47 ​​عامًا) توفي فجأة يوم الجمعة بعد التريض في سجن بولار وولف بالدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي حكمًا بالسجن لـ3 عقود.
 

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