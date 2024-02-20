تصاعد التضخم في أنجولا.. تحديات اقتصادية تستمر

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاديات الناشئة، إن اقتصاد أنجولا، مثل العديد من اقتصاديات إفريقيا، يعاني من مجموعة من الأزمات الاقتصادية، خاصةً تلك الناجمة عن الحروب العالمية، مع التأثير البارز للحرب الروسية الأوكرانية والتوترات داخل القرن الإفريقي. 

txt

إبراهيم عيسى يوجه مناشدة إلى الحكومة: تخلوا عن هذا الأمر

txt

واشنطن تعتبر هروب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا "خطوة حكيمة"

وكشف استمرار معدل التضخم السنوي في أنغولا بنسبة 21.99% في يناير 2024، ارتفاعًا من 20.01% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

وتتسارع معاناة الاقتصاد بسبب ضعف الكوانزا، ودعم الوقود الذي توقف في يونيو 2023، حيث حدَّ من صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى صعوبات في شراء الدولارات. 

وفي يناير، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.49%، أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2018، مع زيادات بارزة في أسعار الصحة، والسلع والخدمات المتنوعة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية، والملابس والأحذية.

وأوضح طه في تصريح للفجر أن البنك الوطني الأنجولي ترك سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 18% في اجتماعه في يناير 2024، بعد رفعه في نوفمبر الماضي.

 وارتفع التضخم للشهر الثامن على التوالي في ديسمبر، وأشار إلى أن مشكلة الدولار تؤثر على كل الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

التضخم أنجولا التضخم في انجولا تصاعد التضخم في أنجولا تحديات اقتصادية تستمر
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - "زلزال الأخضر يضرب التجار".. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء

شاهد بدون فلوس (1-0) جارية الآن دون تقطيع الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

جارية بث مباشر مانشستر سيتي (1-0) بدون تقطيع الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

شاهد جارية الآن مانشستر سيتي ضد برينتفورد (1-0) الشوط الثاني دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

جاري الآن مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا (0-0).. مباراة مانشستر سيتي وبرنتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي Manchester City اليوم (0-0).. مشاهدة مانشستر سيتي × برنتفورد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| الدوري الإنجليزي 2024

يلا كورة لايف جاري الآن الشوط الثاني (0-0).. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برنتفورد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024

يلا كورة لايف جاري الآن (0-0).. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024