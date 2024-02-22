وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل كب كيك بالفانيلا دون بيض، يبحث العديد من السيدات والامهات بشكل يومي على وصفات جديدة للحلويات والأكلات الشهية والصحية لأولادهم، ويحظى الكب كيك بشعبية واسعة ويتميز ببساطة مكوناته، حيث يرغب بعض الناس في تحضيره دون استخدام البيض، يمكننا تحضيره باستخدام الشوكولاتة، وهو من الحلويات المحببة للجميع. يمكننا تجنب شراءه جاهزًا من الخارج بسبب ارتفاع أسعار المكونات.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية طريقة عمل كب كيك بالفانيلا دون بيض، طريقة سهلة وسريعة لكل الامهات.

طريقة عمل كب كيك بالفانيلا دون بيض

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن طريقة عمل كب كيك الفانيليا دون بيض، وصفة سهلة وسريعة لكل السيدات، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير الوصفات السهلة والسريعة لكل السيدات.

المكونات

يمكننا عمل الكب كيك بطريقة سهلة هش جدا، وطعمه لذيذ، بمقادير موجودة في البيت وذلك من خلال التالي:

كوب زيت نباتي.

كوب حليب سائل.

كوب من الزبادي.

كوب سكر.

نصف كيلو دقيق منخول.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة تحضير