نبأ صادم في ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

دخل لاعب جديد لقائمة الغائبين عن ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة ضد إشبيلية يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 26 من الليجا.

نبأ صادم في ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

وشهد مران الفريق اليوم الأربعاء غياب المهاجم خوسيلو ماتو بسبب آلام في الكاحل، لينضم بذلك لقائمة الغيابات مع إيدر ميليتاو ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر وجود بيلينجهام.

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وحصل لاعبو الفريق الملكي على 3 أيام راحة بعد مباراتهم أمام رايو فاليكانو (1-1) يوم الأحد الماضي في الجولة 25 لليجا.
وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، التحضير لمباراة إشبيلية، في انتظار موقف المصابين، وبآمال استعادة خدمات المدافع الألماني روديجر.

واقترب صاحب الـ30 عاما من التواجد في مباراة الأحد التي قد يفقد فيها الفريق جهود 7 لاعبين للإصابة، إضافة للثنائي الموقوف داني كارفاخال وإدواردو كامافينجا.

وتسببت إصابة خوسيلو في حالة من الصدمة لأنشيلوتي، ورغم أنها ليست خطيرة، إلا أنها حرمت الاعب من المشاركة في المران.
 

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