“الفجر” تنعى الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث

تتقدم أسرة تحرير بوابة “الفجر” الإلكترونية، ببالغ الحزن والأسى في وفاة الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الجلدية الشهير.

كما تتقدم أسرة التحرير لكافة محبي الدكتور هاني الناظر وأسرته، بخالص العزاء، سائلين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وكان الدكتور محمد الناظر، أعلن اليوم الخميس وفاة والده الدكتور هاني الناظر، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة عصر اليوم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل نحو 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم.