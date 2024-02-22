لحظة وصول جثمان الدكتور هاني الناظر لأداء صلاة الجنازة (فيديو)

وصل منذ قليل جثمان الدكتور هانى الناظر، مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، استعدادا لأداء الجنازة على الراحل بعد صلاة العصر وسط حضور الأهل والأصدقاء.



وكان الدكتور محمد الناظر، أعلن اليوم الخميس وفاة والده الدكتور هاني الناظر، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة عصر اليوم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل نحو 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم.