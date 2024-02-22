شاهد.. تشييع جثمان الدكتور هاني الناظر إلى مثواه الأخير

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جنازة الدكتور الراحل
جنازة الدكتور الراحل هاني الناظر

شيع العشرات منذ قليل، جثمان الدكتور هانى الناظر، من مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، إلى مثواه الأخيرة في مقابر الأسرة.

وكان الدكتور محمد الناظر، أعلن اليوم الخميس وفاة والده الدكتور هاني الناظر، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة عصر اليوم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل نحو 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي،  حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم.

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