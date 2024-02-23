التكتيك لا يمثل 10% في الكرة؟.. رد قوي من سيد عبدالحفيظ على تصريح أيمن عبدالعزيز
رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على رأي أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق بأن الجانب التكتيكي في كرة القدم لا يتخطى 10%.
سيد عبدالحفيظ يرد على رأي أيمن عبدالعزيز
قال سيد عبدالحفيظ عبر قناة "إم بي سي مصر": "أرض تصريح أيمن عبدالعزيز تمامًا لأن كرة القدم أساسها التكتيك".
وتابع قائلًا: "اختيار التشكيلات يأتي بناءً على التكتيك، المدرب من الطبيعي يضع خططًا وسيناريوهات في كل مباراة لتنفيذها".
وأضاف سيد عبد الحفيظ: "لو التكتيك لا يمثل سوى 10% من كرة القدم، فبالتالي لن نجد تفاوت بين مستوى وفكر المدربين ولا أسعارهم".
وتمسك أيمن عبدالعزيز، من جانبه، بتصريحه السابق مؤكدًا: "تصريحي الأخير الكابتن مؤمن سليمان قال لي أن 5 سنوات لمدرب لايبزيج الألماني وهو عنده 38 سنة، طلع قال التكتيك لا يمثل سوى 5%".
وشدد نجم الزمالك: “لن أعدل رأيي، وأنا عندي قناعاتي الشخصية، التكتيك لا يمثل 10% من طريقة اللعب هذه النسبة طبيعية”.