مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا CAF

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مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا CAF،يشهد الوقت الحالي زيادة في عمليات البحث من قِبَل عشاق كرة القدم لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا لعام 2024. يدخل الأهلي المباراة بعد تعادله دون أهداف في الجولة السابقة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

يتطلع الفريق الأهلي إلى تحقيق النجاح والفوز لضمان الصعود إلى الدور المقبل دون تعقيدات. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يعتزم الأهلي بذل أقصى جهده في المباراة المقبلة. يُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل من الأهلي وميدياما إلى تحسين مواقعهما، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة بينما يسعى ميدياما لتحسين موقعه وتصنيفه في البطولة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وميدياما

سوف تنطلق مباراة الأهلي مع ميدياما الغاني في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات. وستُنقل المباراة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تحمل حقوق البث الحصري للبطولة في الشرق الأوسط. يتطلب متابعة المباراة الاشتراك في هذه القنوات المشفرة، ويمكن استقبال التردد الخاص بها عن طريق: [يتبع المعلومات التقنية].

مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت
  • القمر الصناعي، النايل سات.
  • تردد القناة، 12264.
  • معدل الترميز، 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ، 4/3.
  • الاستقطاب، أفقي.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المقرر أن يدخل النادي الأهلي إلى مباراته القادمة أمام فريق ميدياما الغاني بالتشكيل التالي سعيًا وراء تحقيق الفوز والانتصار، بعد أن تم تتويجه مؤخرًا بكأس السوبر المصري بفوزه على مودرن فيوتشر، ويأمل أن يحقق أيضًا الانتصارات الكبرى في تلك البطولة:

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حراسة المرمى

مصطفى شوبير

خط الدفاع

محمد هاني

محمد عبد المنعم

ياسر إبراهيم

علي معلول

خط الوسط

أكرم توفيق

عمرو السولية

إمام عاشور

خط الهجوم

رضا سليم

وسام أبو علي

حسين الشحات

 

 

 

 

 

معلق مباراة الاهلي وميدياما الغاني 

أما بالنسبة للمعلق المباراة، سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو المسؤول عن التعليق على المباراة.  

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الاهلي يواجه الصعوبات في موجهة ميدياما

وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بداية من تعطل الطائرة التي أقلت بعثة الفريق، قبل السفر من مطار القاهرة لفترة وصلت إلى ساعتين، قبل أن تعود للتعطل مجددًا في مطار أكرا، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، وهو ما تسبب في عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولي الأهلي والسافرة المصرية بغانا في حل الأمر وتوفير طائرة صباح أمس الخميس ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

وعمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تهيئة لاعبيه نفسيًا استعدادًا لخوض المباراة، بحثًا عن تحقيق الانتصار ونسيان سلسلة التعادلات التي لازمة الفريق في المباريات السابقة.

ويتواجد الأهلي على قامة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الوصيف ويانج أفريكانز صاحب المركز الثالث، ونقطتين عن منافسه اليوم ميدياما صاحب المركز الرابع.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة اليوم بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الغاني التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الغاني وكذلك في دوري أبطال إفريقيا.

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