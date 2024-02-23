جارية الآن بث مباشر مباراة الأهلي المصري تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي المصري تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت يلتأم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة قوية ومثيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يزور فريق ميدياما الغاني في مواجهة صعبة. يسعى الفريق الأحمر إلى الفوز وتحقيق الصدارة في تلك المجموعة التنافسية.

يحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، التي تتضمن "شباب بلوزداد الجزائري - يانغ أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني". نجح المارد الأحمر في الفوز في المباراة الأولى ضد الفريق الغاني بثلاثية نظيفة، ولكنه تعادل في الجولة التالية مع الفريق التنزاني بهدف لكل فريق. وفي الجولتين الثالثة والرابعة، تعادل دون أهداف مع الفريق الجزائري.

حافظ النادي الأهلي على الصدارة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024 برصيد ستة نقاط، بينما يحتل فريق ميدياما الغاني المركز الأخير بأربع نقاط؛ ولذلك، تتمنى جماهير الأهلي أن يكون لقاء الفريقين هو بداية لتصحيح مسارهم في البطولة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت

مباشر مباراة الأهلى ضد ميدياما الغاني اليوم

يقدم «الفجر» خلال السطور التالية، خدمة المتابعة المباشرة لأحداث مباراة الأهلى ضد ميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا لحظة بلحظة فور إنطلاقها.

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موعد مباراة الأهلى أمام ميدياما الغانى بدورى الأبطال

تنطلق مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- على معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمرو السولية- إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم- وسام أبوعلى- حسين الشحات.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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