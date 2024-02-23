مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت

جارية الآن بث مباشر مباراة الأهلي المصري تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي المصري تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت يلتأم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة قوية ومثيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يزور فريق ميدياما الغاني في مواجهة صعبة. يسعى الفريق الأحمر إلى الفوز وتحقيق الصدارة في تلك المجموعة التنافسية.
أغلق

يحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، التي تتضمن "شباب بلوزداد الجزائري - يانغ أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني". نجح المارد الأحمر في الفوز في المباراة الأولى ضد الفريق الغاني بثلاثية نظيفة، ولكنه تعادل في الجولة التالية مع الفريق التنزاني بهدف لكل فريق. وفي الجولتين الثالثة والرابعة، تعادل دون أهداف مع الفريق الجزائري.

حافظ النادي الأهلي على الصدارة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2024 برصيد ستة نقاط، بينما يحتل فريق ميدياما الغاني المركز الأخير بأربع نقاط؛ ولذلك، تتمنى جماهير الأهلي أن يكون لقاء الفريقين هو بداية لتصحيح مسارهم في البطولة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت

مباشر مباراة الأهلى ضد ميدياما الغاني اليوم

يقدم «الفجر» خلال السطور التالية، خدمة المتابعة المباشرة لأحداث مباراة الأهلى ضد ميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا لحظة بلحظة فور إنطلاقها.

🔴 اذا توقف البث الخاص بمباراة الأهلي يمكنك أستكمال المشاهدة .. مـن هنا

موعد مباراة الأهلى أمام ميدياما الغانى بدورى الأبطال

تنطلق مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

الآن هنا:رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- على معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمرو السولية- إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم- وسام أبوعلى- حسين الشحات.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الآن هنا:رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما الغاني يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة Bein sports 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مشفرة
الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي المصري تويتر مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما يلا شوت بث مباشر ميدياما الغاني الاهلي المصري حسين الشحات الأهلي ضد ميدياما مشاهدة مباراة الاهلي الأهلي ضد ميدياما بث مباشر مشاهدة مباراة ميدياما اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم دوري أبطال أفريقيا الليغا مباراة الأهلي وميدياما اون لاين تشكيل الأهلي تشكيل ميدياما قناة SSC sports بث مباشر قناة SSC sports تطبيق شاهد القنوات الناقلة أهداف مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر الاهلي أمام ميدياما الأهلي الان ميدياما الآن نادي الاهلي مباشر نادي ميدياما اليوم الاهلي ضد ميدياما مباشر الاهلى لايف ميدياما مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي وميدياما ميدياما والأهلي بث مباشر الأهلي وميدياما مباشر بث حي الاهلي اليوم بث مباشر ميدياما اليوم بث مباشر مباراة الاهلي وميدياما تشكيل الأهلي ضد ميدياما تشكيل ميدياما ضد الأهلي ماتش الأهلي ضد ميدياما مباراة الاهلي ضد ميدياما مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة ميدياما اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة ميدياما اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مشاهدة مباراة ميدياما والأهلي مباراة ميدياما ضد الأهلي مباراة الاهلي مباشر مباراة ميدياما والأهلي بث مباشر مشاهدة الاهلي وميدياما بث مباشر مشاهدة مباراة ميدياما الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة ميدياما مباشر الان مشاهدة مباراة ميدياما والأهلي بث مباشر مواجهات الاهلي وميدياما موعد مباراة الأهلي وميدياما نتيجة مباراة ميدياما والأهلي مباريات اليوم دوري أبطال إفريقيا مباريات دوري روشن الإسباني نادي الأهلي 2024 نادي ميدياما 2024 مباراة الأهلي وميدياما اليوم بث مباشر ميدياما والأهلي نادي الاهلي اليوم أخبار نادي الأهلي اليوم معلق مباراة ميدياما والأهلي
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت Ahly (0 - 0).. مشاهدة بث مباشر الأهلي ضد ميدياما الشوط الأول مباراة بدون تقطيع 4K في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت اليوم Ahly بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا

جارية (0-0) يلا شوت الأهلي ضد ميدياما.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

جارية الآن (0-0) بدون تقطيع دوري أبطال إفريقيا 2024.. شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما (0-0) يلا شوت الشوط الأول Live بدون تقطيع دوري أبطال أفريقيا 2024

جارية (0-0) بث مباشر الأهلي دون اشتراك.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly جاري الآن(0-0) .. مشاهدة الأهلي × ميدياما Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف الأهلي ضد ميدياما جاري الآن (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي ضد ميدياما بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024