بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني (يلا شوت) بدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني (يلا شوت) اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني (يلا شوت) اليوم في دوري أبطال إفريقيا ، وبث مباشر مباراة الأهلي ضد ميدياما في لقاء الجولة الخامسة من من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يقدمه موقع وتليفزيون "بوابة الفجر" لزواره ومتابعيه، كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد ميدياما

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة ضد نظيره ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني (يلا شوت) اليوم

من المتوقع أن يكون لمباراة الأهلي وميدياما اليوم أهمية خاصة، حيث من المتوقع أن يشهد هذا اللقاء الظهور الرسمي الأول للاعب الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انضم حديثًا لصفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. ويعتبر هذا اللقاء فرصة لأبو علي لاظهار مهاراته وقدراته مع فريقه الجديد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بالنسبة للجماهير ومتابعي الأهلي، يمكنهم متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني عبر موقع "بوابة الفجر"، حيث ستُقام المباراة في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب TNA بارك في كوماسي، اليوم الجمعة.

هذا اللقاء يأتي في ظل السعي المستمر من قبل الأهلي لتحقيق النتائج الإيجابية وضمان التأهل للدور التالي في البطولة القارية. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للجدل، حيث يسعى الأهلي للفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المجموعة، بينما يسعى ميدياما لتحقيق الفوز على الفريق المصري والمضي قدمًا نحو التأهل للأدوار الإقصائية من البطولة.

بالتالي، يترقب الجميع هذه المواجهة المثيرة والتي ستجمع بين فريقين متحمسين يسعيان لتحقيق الفوز والتقدم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يبحث الأهلي عن تحدي الصعاب التي واجهها خلال سفره من القاهرة وصولًا إلى أكرا ثم كوماسي، والخروج بنتيجة إيجابية، من أجل تسهيل مهمته في التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.

وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بداية من تعطل الطائرة التي أقلت بعثة الفريق، قبل السفر من مطار القاهرة لفترة وصلت إلى ساعتين، قبل أن تعود للتعطل مجددًا في مطار أكرا، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، وهو ما تسبب في عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولي الأهلي والسافرة المصرية بغانا في حل الأمر وتوفير طائرة صباح أمس الخميس ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط الأول الأهلي 4 1 3 0 4 1 3 6 الثاني شباب بلوزداد 4 1 2 1 4 2 2 5 الثالث يانج أفريكانز 4 1 2 1 5 5 0 5 الرابع ميدياما 4 1 1 2 3 8 -5 4

موعد مباراة الأهلي وميدياما

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فى مباراة قوية وصعبة على الفريق الأحمر الذى واجه صعوبات فى رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما

وعن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي القادمة ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2024، ومن المقرر أن تنقل قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي النايل سات، مباراة الأهلي وميدياما المقبلة، عبر التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11680.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وعمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تهيئة لاعبيه نفسيًا استعدادًا لخوض المباراة، بحثًا عن تحقيق الانتصار ونسيان سلسلة التعادلات التي لازمة الفريق في المباريات السابقة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة اليوم بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الغاني التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الغاني وكذلك في دوري أبطال إفريقيا.

في الجانب الآخر، استعد فريق ميدياما جيدا للقاء اليوم بخوض تدريبات قوية وبروح معنوية مرتفعة، لا سيما بعدما رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز على الأهلي.

مشوار الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهابًا بثلاثية دون رد وإيابًا برباعية دون رد.

وفي دور المجموعات حقق الأهلي انتصارًا بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبيًا فى القاهرة ثم تعادل سلبيًا أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

مشوار ميدياما فى دوري أبطال إفريقيا

وخاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهابًا بثلاثية مقابل هدف وخسر إيابًا بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات خسر من الأهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الأولى ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بثلاثية دون رد.

غيابات الأهلي ضد ميدياما الغاني

- عمر كمال عبد الواحد: يغيب عن الأهلي "لعدم تسجيله في قائمة الفريق الإفريقية".

- محمود عبد المنعم كهربا: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، وذلك لحضور حفل زفاف شقيقته.

- محمد الشناوي: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، بسبب "الإصابة".

- خالد عبد الفتاح: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، بسبب "الإصابة".

- محمد الضاوي كريستو: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، بسبب "الإصابة".

- أليو ديانج: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، بسبب "الإصابة".

- مروان عطية: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات

- محمود الزنفلي: يغيب عن الأهلي "لعدم تسجيله في قائمة الفريق الإفريقية".

- أحمد عبد القادر: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، لأسباب فنية.



- أحمد نبيل كوكا: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، لعدم الجاهزية.

- محمود متولي: يغيب عن الأهلي أمام ميدياما الغاني، بسبب "الإصابة".

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

- خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السولية أو كريم نيدفيد، أكرم توفيق.

- خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست أو وسام أبو علي، بيرسي تاو.