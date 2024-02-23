الخارجية الأردنية تنفي وجود رعاياها بين ضحايا حريق فالنسيا

أكد السفير الدكتور سفيان القضاة مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن سفارة المملكة في مدريد ‫تواصلت مع الجهات الإسبانية الرسمية، والتي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمدينة فالنسيا، حتى الآن، وأن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال جارية.

وأضاف السفير القضاة، أن السفارة الأردنية في مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية في فالنسيا، والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، مشيرا إلى أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة؛ للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

ويأتي ذلك فيما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا بضحايا الحريق، الذي اندلع في أحد المباني السكنية في وسط مدينة فالنسيا يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد سفيان القضاة، في بيان، تعاطف المملكة مع إسبانيا في هذا المصاب الأليم، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.