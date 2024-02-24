دعاء لابي المتوفي في ليلة النصف من شعبان.. اللهم إني أستودعك أبي فأرحمه وأغفر له وأجعله في منزلة الصديقين

دعاء ليلة النصف من شعبان للمتوفي.. أدعية لرفع درجاته في الجنة

دعاء لابي المتوفي.. الأب دائمًا يتواجد في مكانة خاصة لدى أبناءه، سواء كان على قيد الحياة أو توفاه الله، وفي حال الوفاة يحاول الأبناء القيام ببعض الأشياء لحصوله على الحسنات، ومنها دعاء لأبي في ليلة النصف من شعبان.

كما أن في الموت ابتلاء وعلى المسلم أن يكون حريصا على الدعاء للميت سواء من أقاربه أو من أموات المسلمين جميعًا، خاصة أوقات الشدائد، وعليه أن يستغل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وندعوا للمتوفي، كما أن الدعاء من أكثر الأمور التي ترفع درجات الميت في جنة النعيم، والدعاء للميت يخفف عنه العذاب ويوسع في قبره، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأدعية للمتوفي يستحب قولها في ليلة النصف من شعبان نستعرضها في السطور التالية.

دعاء ليلة النصف من شعبان لأبي المتوفي

إنّ ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة لها فضل عظيم، وقد ورد في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تحث على إحياء هذه الليلة بالعبادة والدعاء، لما لها من مكانة عظيمة عند الله عز وجل.

وتعدّ دعاء ليلة النصف من شعبان لأبي المتوفي من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المسلمون في هذه الليلة، وذلك لما لصلة الأرحام من مكانة عظيمة في الإسلام، ولما للدعاء للوالدين المتوفين من فضل كبير.

فضل الدعاء لأبي المتوفي

1. بر الوالدين: إنّ الدعاء لأبي المتوفي هو من أهم صور البر به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من مات له ولدان فأحسن إليهما فأحسن تربيتهما وأحسن تأديبهما، كان له حجابًا من النار”.

2. رفع درجات المتوفي: إنّ الدعاء للأب المتوفي بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات والقبول من الأعمال الصالحة، من شأنه أن يرفع من درجاته في الآخرة.

3. إدخال السرور عليه: إنّ الدعاء للأب المتوفي وإهداء ثواب الأعمال الصالحة له، من شأنه أن يُدخِل السرور عليه ويخفف عنه عذاب القبر.

ما يستحب فعله في ليلة النصف من شعبان

1. إحياء الليلة بالعبادة: إنّ إحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادة والدعاء والصلاة، من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم أن يقوم بها في هذه الليلة.

2. قراءة القرآن الكريم: إنّ قراءة القرآن الكريم في ليلة النصف من شعبان من الأعمال المستحبة، لما لها من فضل كبير وأجر عظيم.

3. ذكر الله تعالى: إنّ ذكر الله تعالى في ليلة النصف من شعبان من أهم الأعمال التي يجب أن يقوم بها المسلم، وذلك بالذكر والتسبيح والاستغفار والاستغفار.

أفضل الأدعية للأب المتوفي في ليلة النصف من شعبان

1. الدعاء بمغفرة الذنوب: إنّ الدعاء للأب المتوفي بمغفرة الذنوب والرحمة من الله عز وجل، من أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها له.

2. الدعاء برفع الدرجات: إنّ الدعاء للأب المتوفي برفع الدرجات في الآخرة وقبوله من الصالحين، من أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها له.

3. الدعاء بإدخال الجنة: إنّ الدعاء للأب المتوفي بإدخال الجنة والفوز برضوان الله عز وجل، من أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها له.

دعاء ليلة النصف من شعبان لابي المتوفي

من الأدعية التي من المفضل أن يكون على علم بها جميع المسلمين، خاصة أن الإنسان عندما يتوفى ينقطع عمله من الدنيا ألّا من دعاء الأبناء له الصدقة التي تخرج عنه وكذلك العلم الصالح الذي يتركه في الدنيا، ومن الأدعية التي من المفضل الدعاء بها ما يلي:

روح غالية صعدت إليك ربي، فاللهم بتجليك الأعظم في ليلة النصف من شعبان حرم جسده على النار، وأدخله فردوسك الأعلى بأجر الصابرين على الابتلاء في هذه الدنيا، واكتبه من النبيين والشهداء والصديقين.

اللهم يا عالي المكان، ويا مستجيب الدعاء، يا من تعلم حاله ومكانه وتراه ولا أراه، ارحم أبي في ليلة النصف من شعبان. وأدخله جنات النعيم دون حساب ولا سابق عذاب.

ربي يا من أخذت روحًا غالية على قلبي، وضمه القبر بدلًا مني، اجعل قبره روضة من رياض جنات نعيمك، وأسكنه فسيح جناتك. واجعله في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

يا سامعًا لندائي، ومجيبًا لدعائي تقبل أبي عندك، وأدخله جنات النعيم ووفه أجر الصابرين.

اللهم في ليلة النصف من شعبان ارحم روحًا أعز علي من روحي فارق جسده الدنيا. وضمه القبر ووسع عليه قبره وآنس وحدته بالقرآن الكريم.

يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياء على ميتنا ومن يسكنون قبره من قبله.

اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، يا رب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة، واجعل ملتقانا هناك اللهم آمٌيّـنً يَا رْبً العالمين، وصلى اللهم على محمد وال محمد.

دعاء ليلة النصف من شعبان للمتوفي

لا سيما أن الشخص المتوفي بحاجة كبيرة إلى الدعاء في كل وقت وحين، حيث أن الدعاء يعد من الاعمال الصالحة التي يستمر الأجر والثواب لها في. الحياة الدنيا والآخرة. ويستغل الكثير من المسلمين ليلة النصف من شعبان بكونها من الليالي المباركة. التي يستحب الدعاء بها للشخص المتوفي، لذلك سنضع بين أيديكم دعاء ليلة النصف من شعبان. للمتوفي، وهو:

اللهم إننا نسألك في ليلة النصف من شهر شعبان أن تبدل فلانًا دارًا خيرا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وجيرانًا. خيرًا من جيرانه، اللهم اغسله بالماء والبرد يا كريم.

علاوة على ذلك ثم ربّي ارحم المتوفى فلان بن فلان برحمتك واجعله يا رب العالمين من الذين رضيت عنهم. وغفرت لهم وباركت بهم، اللهم اجعل قبره من رياض الجنة يا كريم، واغسله بالماء والبرد يا أرحم الراحمين.

أيضا اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه. علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

كذلك اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ. أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

دعاء ليلة النصف من شعبان إلهي تعرض

الجدير بالإشارة بأن هناك العديد من الادعية التي جاء ذكرها عن رسول الله صل الله عليه وسلم، وبالتالي يستحب علي الانسان المسلم تردد تلك الادعية في ليلة النصف من شعبان. كذلك بهدف استغلال فضل الليلة المباركة التي يستجيب الله عز وجل بها كافة الأماني، وهناك سنضع بين أيديكم دعاء ليلة النصف من شعبان الهي تعرض:

“اِلـهي تَعَرَّضَ لَكَ في هذَ اللَّيْلِ الْمتَعَرِّضونَ، وَقَصَدَكَ الْقاصِدونَ، وَاَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْروفَكَ الطّالِبونَ. وَلَكَ في هذَا اللّيْلِ نَفَحاتٌ وَجَوائِز وَعَطايا وَمَواهِب تَمن بِها عَلى. مَنْ تَشاء مِنْ عِبادِكَ، وَتَمْنَعها مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَه الْعِنايَة مِنْكَ. ثم وَها اَنَا ذا عبَيْدكَ الْفَقير اِلَيْكَ، الْمؤَمِّل فَضْلَكَ وَمَعْروفَكَ. كذلك فَاِنْ كُنْتَ يا مَولايَ تَفَضَّلْتَ في هذِهِ اللَّيْلَةِ عَلى اَحَد مِنْ خَلْقِكَ. وَعدْتَ عَلَيْهِ بِعائِدَة مِنْ عَطْفِكَ. أيضًا فَصَلِّ عَلى محَمَّد وَآلِ محَمَّد الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ. الْخَيِّرينَ الْفاضِلينَ، وَجدْ عَلَيَّ بِطَولِكَ وَمَعْرُوفِكَ يا رَبَّ الْعالَمينَ. أيضًا صَلَّى الله عَلى محَمَّد خاتَمِ النَّبيّينَ وَآلِهِ الطّاهِرينَ وَسَلَّمَ تَسْليمًا. اِنَّ اللهَ حَميدٌ مَجيدٌ، اَللّـهمَّ اِنّي اَدْعوكَ كَما اَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ لي كَما وَعَدْتَ اِنَّكَ لا تخْلِف الْميعاد”.

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان 1445

ليلة النصف من شعبان لها فضل كبير وعظيم عن الله عز وجل ولها ثواب وأجر كبير يحصل عليه العبد وعن الإمام الشافعي قال عن فضل ليلة النصف من شعبان: «إن الدعاء يستجاب في خمس ليالٍ وهم ليلى الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجي وليلة النصف من شعبان».

فضل دعاء ليلة النصف من شعبان

وعن الرسول –صل الله عليه وسلم- قال عن ليلة النصف من شعبان: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا…؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

كما قال النبي –صل الله عليه وسلم- عن فضائل الأدعية في ليلة النصف من شعبان: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمْرِ إِلَّا البِرُّ».

آداب الدعاء للأب المتوفي

1. الإخلاص لله تعالى: إنّ الإخلاص لله تعالى في الدعاء للأب المتوفي من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الدعاء حتى يكون مقبولًا.

2. الدعاء بصدق وإلحاح: إنّ الدعاء بصدق وإلحاح للأب المتوفي من أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند الدعاء له.

3. التضرع والبكاء: إنّ التضرع والبكاء عند الدعاء للأب المتوفي من الأمور المستحبة التي من شأنها أن تجلب الرحمة والمغفرة للمتوفى.