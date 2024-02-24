الإمارات تدعو لتكثيف التعاون الدولي لإنهاء الأزمة في غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

شددت دولة الإمارات، اليوم السبت، على أهمية تكثيف التعاون الدولي المشترك من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت دولة الإمارات كذلك، على ضرورة التعاون لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية الضرورية، ويساهم في تفادي توسيع نطاق الصراع الذي يُهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وجاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات بوفد يترأسه الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، في الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي والذي تستضيفه مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، بهدف مناقشة الجهود المشتركة لمواجهة "التضليل الإعلامي والاعتداءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وذلك بمشاركة وزراء الإعلام والوزراء المسؤولين عن الاتصال في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة في قطاع غزة كثفت من تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية على جميع الأصعدة بهدف وقف التصعيد، وإعادة التهدئة لحقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين، وإعطاء الأولوية لحماية المنشآت المدنية، وتأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية الملحة.

دولة الإمارات الشعب الفلسطيني التعاون الدولي الأمن الإقليمي المساعدات المساعدات الانسانية إنهاء الأزمة الإنسانية الازمة الإنسانية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| نجيب ساويرس عن انخفاض سعر الدولار: "هجايص".. ويكشف موعد الانخفاض الحقيقي للعملة الخضراء

ملخص مباراة الأهلي وميدياما Ahly بدوري أبطال أفريقيا.. حكاية فوز "الشياطين الحمر" في الدقيقة الـ58

"بهدف مقابل لا شئ ".. الاهلي يفوز على ميدياما في مباراة اليوم من دوري ابطال افريقيا 2024

كواليس "ضرب نار".. ماذا حدث اليوم في مباراة الأهلي وميدياما ببطولة دوري أبطال أفريقيا (التفاصيل الكاملة وملخص اللقاء)

عاجل|"سينخفض إلى 2700 جنيه".. الشعبة تكشف الموعد المناسب لشراء الذهب (فيديو)

دعاء للمتوفي ليلة النصف من شعبان.. اللهمّ أنزلهم منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين

عاجل - "تحطيم الأسعار الحق خزن".. انخفاض كبير يضرب أسعار اللحوم اليوم "اللحمة رخصت ياج دعان"

عاجل - "الحق قبل ما يخلص بسرعة".. افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة.. تخفيضات هائلة على السلع الرمضانية