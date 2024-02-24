السعودية: وصول الطائرتين الإغاثيتين الـ39 و40 إلى العريش تمهيدًا لدخولها غزة

وصلت الطائرتان الإغاثيتان السعوديتان اللتان سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، اليوم السبت، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

وتحمل الطائرتان على متنيهما سيارتَي نقل ورافعتين شوكيتين تم تسليمها للهلال الأحمر المصري للإسهام في تسهيل عملية تحميل ونقل المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مطار العريش والمخصصة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.