مكونات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق 2024: دعم للمواطنين وتعزيز الشمولية، وزارة التجارة في العراق أعلنت تفاصيل السلة الغذائية التي ستُوزع على عدد من المواطنين في شهر رمضان، وصرّح مدير عام شركة تجارة المواد الغذائية بأن السلة الرمضانية ستحتوي على مجموعة من المواد الأساسية.

سيتلقى كل عائلة كيلوغرامًا من الشعيرية، وكيلوغرامًا من النشا، ونصف كيلوغرام من المكرونة، ونصف كيلوغرام من الدقيق بالنسبة للسلات الغذائية الاعتيادية التي تُقدمها الوزارة، ستحتوي على مواد تموينية لمدة ثلاثة أشهر، تشمل ثلاثة كيلوغرامات من الأرز، وعبوة من زيت الطعام متعدد الاستخدامات، وكيلوغرام من السكر، و400 غرام من معجون الطماطم، بالإضافة إلى كيلوغرام من البقوليات.

مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق

مكونات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق 2024: دعم للمواطنين وتعزيز الشمولية، وأوضحت الوزارة في العراق بشأن مناشئ المفردات الغذائية وقد أوضحت المسؤولة في التجارة ان السكر محلي بشكل كامل وزيت الطعام محل ايضا بنسبة 97% وجميع المواد الاخرى مستورده، حيث إن الارز من أمريكا وتايلاند والأرجنتين وزيت الطعام البعض منهم من تركيا والبقوليات تكون من كندا وتركيا والأرجنتين والحصة التموينية هي عبارة عن مواد غذائية محددة يتم توزيعها من وزاره التجاره العراقيه بشكل شهري بأسعار رمزية على جميع المواطنين والتي بدأ توزيعها في أيلول 1990 بسبب الظروف الاقتصاديه، حيث إن مجلس الأمن الدولي أصدر قرار برقم 661 في 6 من آب عام 1990 نتيجة لغزو النظام المخلوع في ذلك الوقت.

وزارة التجارة تباشر توزيع السلة الغذائية الرمضانية

مكونات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق 2024: دعم للمواطنين وتعزيز الشمولية، وزارة التجارة في العراق تباشر تجهيز الوجبة الاولى من السلة الغذائية التي يتم توزيعها في شهر رمضان المبارك حيث إنها مجهزة بعدد كبير من المواطنين لضبط اسعار المواد الغذائية ومساعدتهم على الظروف الاقتصادية وإنهاء حاله المضاربات، حيث أن حصة الفرد من هذه المفردات تشمل عدد من المواد الغذائية ومن المقرر أن تبدأ تجهيز هذه المفردات لشهر رمضان 2024 بعد ان تنتهي من التجهيز الكامل للوجبه والتي بدات بالفعل في مخازن الوزارة.