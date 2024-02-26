تعرف على قائمة المستفيدين من مكونات سلة الغذاء لشهر رمضان بالعراق، بدأ العديد من المواطنين في العراق في البحث عن مكونات سلة الغذاء لشهر رمضان، التي توزعها الحكومة ووزارة التجارة بدقة على فئات معينة من المواطنين لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم خلال حلول الشهر المبارك الذي يجلب البركة والخير.

تتضمن هذه السلة الغذائية العديد من المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والعدس والحليب، وغيرها من المنتجات الضرورية التي تهدف الوزارة إلى تأمينها للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة. سنتعرف على تفاصيل هذه المكونات في الفقرات التالية.

قائمة كشوفات المستفدين في مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق

أوضحت وزارة التجارة في العراق ان سلة الغذائية الخاصة المشمولين بالرعاية الاجتماعية تشمل عدد كبير من السلع الغذائية والتي يتم توزيعها في الشهر المبارك على المواطنين المستحقين للرعاية الاجتماعية حيث أنهاا تساعدهم على الظروف المعيشية وتحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على الحياه وذلك للاسره اقل دخلا والتي تحتاج إلى هذه المساعدات والتي تكون كالتالي:

2 كيلو من السكر.

2 لتر من زيت الطعام.

3 كجم من الرز.

400 جرام من معجون الطماطم.

500 جرام من العدس.

500 جرام من الحمص.

250 جرام من الحليب.

200 جرام من الشاي.

1 كجم من الدقيق.

1 كيلو غرام من الشعرية.

500 جرام من المكرونة.

1 كجم طحين.

1 كيلو من النشا.

مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان العامة للمواطنين

يتم تقديم السلة الغذائية لعدد من المواطنين بشكل عام وتشمل العديد من المقتنيات الغذائيه التي يحتاج اليها كل منزل في الشهر المبارك فيمكنهم الحصول عليها حيث إن هذه السلع تكفي الأسرة طوال الشهر من جميع السلع التي يمكن أن تحتاج اليها اي اسره لتلبي احتياجاتها من غذائيه في الشهر الكريم حيث تتمثل هذه اسئله على الغذائيه فيما يلي: