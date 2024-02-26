تزامنا مع بدايته.. تعرف على صوم يونان

بدأت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أيام صوم أهل نينوى والمعروف بمسمى صوم يونان، والذي يستمر 3 أيام.

يعتبر صوم يونان صوم من الدرجة الأولى وهي الأصوام ذات الدرجة النسيكة الرفيعة أو الشديدة، والتي يمنع الأقباط خلالها عن تناول المأكولات البحرية، ويأتي معه في نفس درجة الصوم الأولى الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يومًا ويتغير موعده بشكل سنوي، إلا أنه يحل في 11 مارس من 2024، وكذلك صوم يومي الأربعاء تذكار خيانة يهوذا والجمعة تذكار صلب المسيح طيلة العام عدا فترة الخماسين، وأيضا صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس.

بينما تعتبر أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد الذي يحل 25 نوفمبر سنويًا، ويستغرق 43 يومًا متصلة، وأيضا صوم الرسل الذي يحل في اليوم التالي لعيد العنصرة وينتهي يوم 12 يوليو، بموعد ومدة متغيرة بشكل سنوي، وأيضا صوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 وينتهي يوم 21 من أغسطس بشكل سنوي مستغرقًا 14 يومًا.

