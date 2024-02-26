أنواع رخص القيادة وفقًا لقانون المرور الجديد

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يُعد فهم أنواع رخص القيادة جزءًا أساسيًا من الامتثال لقوانين المرور. وفقًا لأحدث تعديل لقانون المرور، تم تحديد 13 نوعًا من رخص القيادة وتفاصيلها على النحو التالي:

1. رخصة قيادة خاصة:

تُجيز لحاملها قيادة سيارة خاصة أو سيارات النقل الخفيفة.
  - تشمل أيضًا قيادة سيارات الأجرة في النقل السياحي والجرار الزراعي للاستخدام الشخصي.
  - لا تزيد حمولة سيارات النقل الخفيفة عن 2000 كجم.

2. رخصة قيادة درجة أولى:

تُجيز قيادة جميع أنواع السيارات بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الحصول على رخصة القيادة درجة ثانية.

3. رخصة قيادة درجة ثانية:

تُجيز قيادة سيارات الأجرة والأتوبيسات والمعدات الثقيلة بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الحصول على رخصة القيادة درجة أولى.

4. رخصة قيادة درجة ثالثة:

 تُجيز قيادة السيارات الأجرة والأتوبيسات التي تحمل حتى 17 راكبًا، بالإضافة إلى الفئات السابقة.

5. رخصة قيادة جرار زراعي:

تُجيز قيادة جرار زراعي مفرد أو ذي مقطورة زراعية.

6. رخصة قيادة مترو أو ترام:

تُجيز قيادة مركبات المترو أو الترام.

7. رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة:

تُجيز قيادة دراجة بخارية للأفراد غير المحترفين في هذا المجال.

8. رخصة قيادة مركبات (التوك توك):

تُجيز قيادة مركبات التوك توك.

9. رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة:

تُجيز قيادة دراجة آلية خفيفة.

10. رخصة قيادة عسكرية:

تُجيز قيادة المركبات العسكرية فقط لأفراد القوات المسلحة وفقًا للشروط المحددة.

11. رخصة قيادة للتجربة:

تُمنح لأولئك الذين يخضعون لاختبار صلاحية قيادة مركبات النقل السريع.

12. رخصة قيادة مؤقتة للتعلم:

تُمنح للراغبين في تعلم قيادة المركبات.

تتضمن هذه التفاصيل نظرة عامة عن رخص القيادة المختلفة والشروط الملحقة بها، مما يسهل على الأفراد فهم الاختلافات بينها والامتثال للقوانين المرورية المعمول بها.

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