أنواع رخص القيادة وفقًا لقانون المرور الجديد

يُعد فهم أنواع رخص القيادة جزءًا أساسيًا من الامتثال لقوانين المرور. وفقًا لأحدث تعديل لقانون المرور، تم تحديد 13 نوعًا من رخص القيادة وتفاصيلها على النحو التالي:

1. رخصة قيادة خاصة:

تُجيز لحاملها قيادة سيارة خاصة أو سيارات النقل الخفيفة.

- تشمل أيضًا قيادة سيارات الأجرة في النقل السياحي والجرار الزراعي للاستخدام الشخصي.

- لا تزيد حمولة سيارات النقل الخفيفة عن 2000 كجم.

2. رخصة قيادة درجة أولى:

تُجيز قيادة جميع أنواع السيارات بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الحصول على رخصة القيادة درجة ثانية.

3. رخصة قيادة درجة ثانية:

تُجيز قيادة سيارات الأجرة والأتوبيسات والمعدات الثقيلة بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الحصول على رخصة القيادة درجة أولى.

4. رخصة قيادة درجة ثالثة:

تُجيز قيادة السيارات الأجرة والأتوبيسات التي تحمل حتى 17 راكبًا، بالإضافة إلى الفئات السابقة.

5. رخصة قيادة جرار زراعي:

تُجيز قيادة جرار زراعي مفرد أو ذي مقطورة زراعية.

6. رخصة قيادة مترو أو ترام:

تُجيز قيادة مركبات المترو أو الترام.

7. رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة:

تُجيز قيادة دراجة بخارية للأفراد غير المحترفين في هذا المجال.

8. رخصة قيادة مركبات (التوك توك):

تُجيز قيادة مركبات التوك توك.

9. رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة:

تُجيز قيادة دراجة آلية خفيفة.

10. رخصة قيادة عسكرية:

تُجيز قيادة المركبات العسكرية فقط لأفراد القوات المسلحة وفقًا للشروط المحددة.

11. رخصة قيادة للتجربة:

تُمنح لأولئك الذين يخضعون لاختبار صلاحية قيادة مركبات النقل السريع.

12. رخصة قيادة مؤقتة للتعلم:

تُمنح للراغبين في تعلم قيادة المركبات.

تتضمن هذه التفاصيل نظرة عامة عن رخص القيادة المختلفة والشروط الملحقة بها، مما يسهل على الأفراد فهم الاختلافات بينها والامتثال للقوانين المرورية المعمول بها.