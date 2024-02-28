أمريكا: نشطاء من إيران وحزب الله في اليمن يدعمون هجمات الحوثيين‎

أفاد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، بأن نشطاء من إيران وحزب الله اللبناني يقدمون الدعم داخل اليمن للحوثيين لشن هجماتهم ضد الملاحة الدولية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ إن إيران "تجهز وتسهل" هجمات الحوثيين التي استدعت ردًا عسكريًا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف ليندركينغ: "تشير تقارير عامة موثوقة إلى أن عددًا كبيرًا من نشطاء حزب الله الإيرانيين واللبنانيين يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن".

وتابع: "لا أستطيع أن أتخيل أن الشعب اليمني يريد هؤلاء الإيرانيين في بلاده. هذا يجب أن يتوقف".