بايدن يحذّر الكونغرس من تكلفة الفشل في دعم أوكرانيا‎

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، قادة الكونغرس، خلال اجتماع في البيت الأبيض، من التكلفة الباهظة للفشل في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء يأتي لمحاولة الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العاجلة لأوكرانيا وتجنب إغلاق حكومي وشيك، حسب "فرانس برس".

والتقى بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ونظيره الديمقراطي حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم المعارضة ميتش ماكونيل.

وأعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانية تجنب الإغلاق الحكومي- ولكنهم بقوا على خلاف فيما يتعلق بأوكرانيا، مع إصرار جونسون على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الحدودية أولا.

وقال بايدن وإلى جواره نائبته كامالا هاريس: "في ما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الحاجة ملحة"، مضيفًا أن "عواقب التقاعس عن التحرك كل يوم في أوكرانيا وخيمة".

ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده في حاجة ماسة إلى دعم غربي متواصل لهزيمة روسيا، معربًا عن أمله في أن تقرّ الولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار.