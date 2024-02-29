المسيحيون يحيون ذكرى الطوباوي لويس كامبوس غوريز الشهيد

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي لويس كامبوس غوريز الشهيد، وبهذه المناسبة أطلق الأب / وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن ولد لويس كامبوس غوريز في فالنسيا في 30 يونية 1905. وفى سن السابعة أنضم لمعهد سان خوسيه للآباء اليسوعيين في مسقط رأسه، لينال تعليمه. ثم التحق بعد ذلك لدارسة الفلسفة والأدب والقانون. في جامعة فالنسيا. وفى الجامعة كان يقوم برسالة رسولية مكثفة مع جماعة ماريانا الطلابية ونال إعجاب ومحبة جميع الطلاب وأيضا القائمين بشؤون التدريس، ونال الشهادة الجامعية في عام 1926م، وبدأ حياته المهنية كمحام عام 1930م، في 25 مايو 1933 تزوج من كارمن ريتشي إشيتوريا وفي يوليو 1935 ولدت ابنته الأولى. في ذلك العام أيضًا انتقل إلى مدريد كأمين عام لجمعية نشر العمل الكاثوليكي. في عام 1936 توفيت زوجيه. ثم انتقل مع عائلته إلى تورينتي دا فالنسيا، بسبب الوضع الخطير للمدينة بعد اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية. ولما علمت بعض الميلشيات المضادة للكنيسة والأنشطة الرسولية برسالة لويس كامبوس وعمله الدائوب في رسالته المسيحية الكاثوليكية فتربص له أحد افراد الميليشيات فقتله على الفور في 28 نوفمبر 1936م والمسبحة في يده في بيكاديرو دي باتيرنا بمدريد.فرقد في الرب بعد أن كرس حياته بلا كلل للرسالة المسيحية، والأعمال الخيرية، فقام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بإعلانه طوباوي في 11 مارس 2001م تمت إضافة لويس كامبوس غوريز إلى مجموعة الشهداء اليسوعيين، كتلميذهم السابق..

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