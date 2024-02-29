كاثوليك مصر يحيون ذكرى الطوباويان ديونيسيوس للميلاد وريدنتوس للصليب

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباويان ديونيسيوس للميلاد وريدنتوس للصليب، وبهذه المناسبة أطلق الأب / وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن ولد ديونيسيوس في هونفلور فرنسا، في 12 ديسمبر 1600.، عمل بحّارًا وقبطانًا في الخامسة والثلاثين من عمره. وفي سنة 1635، دخل الكرمل في غووا الهند وتميّز بانكبابه على حياة الصلاة والتأمّل. 
إختير كمرشدٍ ومترجمٍ، ليرافق بعثة برتغالية ذاهبة لمقابلة السلطان في سوماترا. وصحبه راهب كرملي آخر برتغالي الجنسية وكان جنديّا سابقًا، وهو الأخ ريدنتوس للصليب. وما إن وصلا إلى تلك البلاد حتى أُلقي القبض عليهما وسجنا. وجرت محاولات لجرّهما إلى نكران إيمانهما بالمسيح. ولمّا عاندا ورفضا، حُكم عليهما بالموت، فسقطا شهيدين، في 29 نوفمبر 1638م. 
أعلنهما طوباويين، قداسة البابا ليون الثالث عشر، في 10 يونية 1900م

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