13 مارس.. اسبوع الصلاة لاجل وحدة المسيحيين برئاسة البابا



یترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة، أول أیام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسیحیین أثناء اجتماعه الأسبوعي یوم الأربعاء ۱۳ مارس، بكنیسة الشھید العظیم مارجرجس والأنبا ابرآم، ھلیوبولیس، مصر الجدیدة.

ويعقد أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحين 2024 في مصر حاملًا شعار" أحب الرب إلهك.. وأحب قريبك مثلما تحب نفسك"، وذلك ببرنامج الأحتفالات تبدأ من يوم الأربعاء 13 مارس 2024 وينتهي يوم 22 مارس 2024.

يأتي وذلك بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، ّ ویتضمن البرنامج صلوات ولقاءات عدة مع مختلف الطوائف المسیحیة.

يأتي ذلك مع استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، في 13 مارس 2024، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي، وكان الأب بول واتسون – كاهن إنجيلي ومشارك في تأسيس «مؤسسة التكفير» – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية أيام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.

الكبير لهذا العام، وهي تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، والتي احتفل بها المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، وذلك في كنيسة مار إغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.