فضل الذكر: طريق إلى السكينة والقرب من الله، الذكر في الإسلام هو تذكير المؤمن بالله واستحضاره في قلبه ولسانه، سواء بالتسبيح أو الحمد أو الاستغفار أو الدعاء، وهو عبادة مهمة يفضلها الله تعالى ويرغب فيها المؤمنون. إن فضل الذكر يتجلى في عدة جوانب تعزز الروحانية وتقرب العبد من خالقه.

فضل الذكر: طريق إلى السكينة والقرب من الله

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع التالي كل ماتريد معرفتة عن فضل ذكر الله،وجاء ذلك ضمن اهتمام البوابة بنشر المعلومات الدينية الهامة التي يبحث عنها المتابعين بشكل دائم.

تأصيل الروحانية

1. **تقريب إلى الله**: يقول الله في القرآن الكريم: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ"، مما يعني أن الله يذكر المؤمنين إذا ذكروه، ويكون معهم في الذكر. إن الذكر يعزز الوعي الروحي ويجعل الإنسان أقرب إلى الله.

2. **تطهير القلوب**: يُطهّر الذكر القلوب من الغفلة والشهوات والهموم، ويجعلها مشرقة بنور الإيمان والتقوى. إن الذكر يعيد التواصل الروحي مع الله ويجدد الروحانية في النفوس.

#### تحقيق السكينة والطمأنينة

1. **تهدئة النفس**: يخفف الذكر من ضغوط الحياة وتوترها، ويجلب السكينة والطمأنينة إلى القلوب المضطربة. إن تكرار الذكر يُهدّئ النفوس ويجلب السلام الداخلي.

2. **قوة الإيمان**: يُعزّز الذكر الإيمان بقدرة الله وعظمته، ويُحقّق الثقة في قضاء الله وقدرته على حل الصعوبات وتحقيق النجاحات. إن الإيمان بالله يُجلب السكينة والطمأنينة في القلوب.

التقرب إلى الله

1. **رضا الله**: يسعى المؤمنون إلى رضا الله من خلال الذكر والتسبيح والحمد، حيث يعتبرونه وسيلة لتحقيق القرب من الله والاستمالة إلى رحمته وعفوه.

2. **المغفرة والجنة**: يُثاب المذكرون بالمغفرة والرضا من الله، ويُحقّقون الثواب الأعظم في الدنيا والآخرة، فالذكر يُجلب السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة.

الختام

فضل الذكر: طريق إلى السكينة والقرب من الله، إن فضل الذكر يتجلى في عدة جوانب تعزز الروحانية وتقرب العبد من خالقه. إن الذكر هو طريق إلى السكينة والطمأنينة، ووسيلة للتقرب إلى الله وتحقيق الرضا والجنة في الآخرة. لذا، دعونا نكثر من الذكر ونستمر في استحضار الله في قلوبنا وألسنتنا.