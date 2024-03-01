تعرف على أفضل أنواع السيارات المستعملة في مصر

في مصر وفي جميع أنحاء العالم، يختلف سوق السيارات المستعملة تمامًا عن سوق السيارات الجديدة. فشراء سيارة جيدة في سوق السيارات المستعملة يتطلب مستوى كبيرًا من الخبرة، إلا أنه لا يتطلب الكثير من المال للصيانة. يجب على المشتري أن يتحلي بالصبر ويستشير أشخاصًا ذوي خبرة واسعة في المجال لتقديم المشورة.

قد يكون من الصعب تحديد دوافع المالك لبيع سيارته، سواء كانت لشراء سيارة جديدة أو لوجود مشاكل فيها. لذا، ينبغي التحدث مع عدد قليل من الخبراء المصريين في مجال السيارات المستعملة للعثور على السيارات الأكثر موثوقية والتي لا تتطلب الكثير من التكاليف في الصيانة.

ووفقًا لآراء الخبراء، فإن شركة تويوتا اليابانية تتصدر القائمة بسمعتها في إنتاج سيارات يمكن الاعتماد عليها، حيث تتمتع بتكاليف إصلاح منخفضة وأعطال قليلة، بالإضافة إلى كفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بالموديلات الأخرى.

افضل سيارات مستعمله

وكما هو معروف فإن صناعة السيارات المصرية تشهد حاليا ارتفاعا حادا في الأسعار، وخاصة بالنسبة للسيارات الجديدة ويؤثر هذا بطبيعة الحال على تكلفة السيارات المستعملة، والتي شهدت ارتفاعا حادا في الأسعار في الأشهر الأخيرة ومع ذلك، لتسهيل الأمر على الأفراد الذين يبحثون عن سيارات مستعملة بأسعار معقولة للبيع في مصر سنتناول في هذه المقالة أهم السيارات الذي يتراوح بين 75.000 و150.000 ألف جنيه وأفضل السيارات مستعملة منها ما يلي:

تويوتا كورولاtoyota corolla

ميتسوبيشي لانسرmitsubishi lancer

هيونداي فيرناhyundai verna

شيفرولية افيوchevrolet aveo

هيونداي نيو اكسنتhyundaii new accent

هيونداي النتراhyundai elantra

كيا سيراتوkia cerato

كيا ريوkia rio

شيري انفيchery envy

كيا بيكانتوkia picanto

دايونوبيرا من موديل 1998 إلى 2006

نعلم جميعًا أن سيارات دايونوبيرا من أكثر السيارات رواجا في السوق المصري، ومن أهم سيارات دايو هي نوبيرا، وخاصة الموديل المطور الذي تم طرحه لأول مرة في عام 1998 وتتوفر نسخ من هذه السيارة بسهولة في مجموعة متنوعة من الموديلات، وشراءها مكلف وفيما يتعلق بالموديلات المعروضة للبيع فهناك موديل 1999 باللون الذهبي.

شيفروليه اوبترا من موديل 2005 إلى 2009

الميزات التي تجعلها واحدة من أكثر السيارات المتوفرة طلبًا ويعد موقعنا موطنًا للعديد من الإصدارات الأوتوماتيكية، أحدها موديل 2007 باللون الأسود.

هيونداي إلنترا (موديل سنة 2000-2006)

ومن أكثر السيارات المحبوبة في هذه الفئة هي سيارة إلنترا “Lion Face” كما هي معروفة في السوق وتختلف أسعار هذه السيارة حسب حالتها وما إذا كانت مستوردة من الخارج لأنها تحتوي على تجهيزات إضافية.