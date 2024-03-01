جارية الآن..بث مباشر مباراة الاهلي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الاهلي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر يلا شوت،مواجهة اليوم بين الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا تثير حماس عشاق القلعة الحمراء، المصري اليوم يقدم تغطية مباشرة للمباراة بتفاصيلها، ويقدم نظرة على تاريخ مواجهات الفريقين والقنوات الناقلة، ويتوقع التشكيلة المحتملة للأهلي في هذا اللقاء الحاس، تابعوا معنا لحظة بلحظة لأحداث المباراة المثيرة.

كثير من محبي كرة القدم الإفريقية يبحثون عن تفاصيل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال إفريقيا. يستعد النادي المصري لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة من دور المجموعات، وستقام المباراة في استاد القاهرة الدولي غدًا الجمعة. على الرغم من تأهل الفريقين إلى ربع النهائي، إلا أن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة حيث يتنافسان على صدارة المجموعة الرابعة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا؟

في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة سيكون موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والرابعة بتوقيت المغرب، والخامسة بتوقيت الجزائر.

مشاهدة مباراة الأهلي ويانج افريكانز بث مباشر يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

قناة بي إن سبورت 6.

قناة أون تايم سبورت علي التردد الأرضي.

تطبيق تود Tod.

قنوات الiptv.

قنوات الشيرينج.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - علي معلول. خط الوسط عمرو السولية - مروان عطية - محمد مجدي «أفشة» - رضا سليم - بيرسي تاو - (حسين الشحات). خط الهجوم وسام أبو علي.

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز قبل مباراة اليوم

قبل مباراة اليوم بين الأهلي ويانج أفريكانز، لعب الفريقان إحدى عشر مباراة خلال ست مواجهات سابقة في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية. كانت كل هذه المباريات في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في أربع مباريات، وخسر مباراة واحدة. سجل لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفا واستقبلوا خمسة أهداف.

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في عام 1982، جرت المباراة الأولى بين الأهلي ويانج أفريكانز في دور الستة عشر، حيث فاز الأهلي بنتيجة 5-0 في مباراة الذهاب، سجل جمال عبد الحميد هدفين وسجل كل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام هدف لكل منهم. في مباراة الإياب في دار السلام، انتهت المباراة بالتعادل 1-1 وسجل للأهلي علاء ميهوب.

كانت المواجهة الثانية بين الأهلي ويانج أفريكانز في عام 1988 في دور الـ32، حيث انتهى اللقاء الأول في دار السلام بالتعادل السلبي، وفي اللقاء الثاني في القاهرة فاز الأهلي بنتيجة 4-0، سجل أيمن شوقي هدفين وسجل علاء عبد الصادق وربيع ياسين هدفًا لكل منهما.

في دور الـ 32 لعام 2009، حدثت المباراة الثالثة بين الأهلي ويانج أفريكانز. فاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 3-0 في القاهرة، حيث سجل محمد بركات هدفين وسجل فلافيو أمادو هدفًا. وفي المباراة الثانية في دار السلام، فاز الأهلي بنتيجة 1-0 وسجل هدفه فلافيو أمادو.

في عام 2014، جرت المواجهة الرابعة بين النادي الأهلي ويانج أفريكانز في دور الـ 32، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز يانج أفريكانز بهدف دون رد في دار السلام، بينما انتهى لقاء الإياب في القاهرة بفوز 1-0 للأهلي وسجل الهدف سيد معوض، وانتهت المباراة بالتعادل في الوقت الاصلي واضطر الفريقان لتحديد الفائز بركلات الترجيح، ليفوز الأهلي بنتيجة 4-3.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، إلى طاقم تحكيم من بنين حيث من المقرر أن يتكون الطاقم التحكيمي للمباراة من البنيني لويس ديجيندو حكمًا للساحة، إريك ايمافو مساعد أول، لوسيان هوتنونو مساعد ثاني، تنيسيلا ديدجيناتشي حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة السوداني نصير مأمون بشارة.



ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز على قمة المجموعة بعد تأكد تأهل الفريقين للدور ربع النهائي في البطولة الأفريقية عقب فوز الأهلي على ميدياما بغانا بهدف نظيف في الجولة الخامسة، ثم فوز يانج على شباب بلوزداد برباعية نظيفة في تنزانيا ضمن الجولة ذاتها.



ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وجاء يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وميدياما الغاني برصيد 4 نقاط في المركز الرابع

في مواجهة الفرق الخامسة بين الأهلي ويانج أفريكانز في دور الستة عشر عام 2016، انتهى اللقاء الأول بتعادل 1-1 في دار السلام، حيث سجل عمرو جمال هدف الأهلي. وفي المباراة الثانية في القاهرة، فاز الأهلي بنتيجة 2-1 بأهداف من حسام غالي وعبد الله السعيد.